中國各省拚經濟 多地新春會議定調優化營商環境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）中國各省區農曆年後陸續舉辦首場政府工作會議，由於「新春第一會」被認為具有政策風向球作用，因此包含優化經商環境、強化科技創新等不斷被提及的關鍵字，被解讀為多省未來一年拚經濟的方向。

綜合第一財經、澎湃新聞與上觀新聞，中國多個省區相繼舉行「新春第一會」，雖然會議名稱不盡相同，但主要都聚焦在未來一年經濟工作重點任務。綜觀過去幾天，各地的會議主要圍繞「優化營商環境」、「創新和高質量發展」。

上海在5日舉行的會議中發布「上海市聚焦提升企業感受，持續打造國際一流營商環境行動方案」，會中除了多次提及「提升企業感受」外，也強調「法治化營商環境建設」。

會議強調在今年的58項任務中，有6項涉及保護企業合法權益，分別是規範牟利性職業舉報、營造清朗的輿論環境、強化智慧財產權保護、嚴格規範涉企案件辦理、加強法治護企、清理拖欠企業帳款。

遼寧以「全省優化營商環境暨三年行動決勝之年動員大會」為題舉行會議，向外界釋放了優化營商環境的決心，會中強調從根本上改變營商環境，吸引更多投資者，「有利於企業的健康持續發展，也能繼續推動遼寧的經濟復興」。

經濟大省廣東的會議主題鎖定在「高質量發展」，強調將在人工智能、低空經濟、積體電路、新材料、生物製造、機器人、工業設計領域持續加強，目標是要將廣東打造成全中國「人工智慧賦能新型工業化標竿」。

透過 Google News 追蹤中央社

安徽則聚焦在「科技創新引領新質生產力發展」，提出的目標包含「強化高品質科技」、「提升科技創新策」、「加強原創性與引領性科技攻關」等，並在重點產業領域突破50項以上關鍵核心技術，實施億元以上重點技術改造專案，總計達1200項。

報導引述中國企業研究院首席研究員李錦分析，「新春第一會」往往具有風向球的意義，同時對內也有工作動員令、宣示堅定決心的功能。（編輯：吳柏緯/邱國強）1140206