陸委會：清查公務人員持陸證件狀況將成常態

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（中央社記者李雅雯台北6日電）陸委會副主委兼發言人梁文傑今天重申，清查公務人員持有中國大陸證件狀況為依法行政，今年第一次開始執行，後續將是擬到任公務人員常態性要求。

大陸委員會（陸委會）6日召開例行記者會，由梁文傑主持。

銓敘部、人事總處正在清查公務人員持有中國大陸身分證、護照、定居證、居住證等情形，教育部也發文給公立學校要求人員填寫具結書，保證未有在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證，引起部分基層教師反彈。

梁文傑表示，最近針對公務人員進行具結沒有中國大陸身分證、護照、定居證、居住證，有看到一些反對意見，必須再次說明，從民國93年開始，台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）規定，倘若有對岸身分，將會取消台灣身分。

他說，過往對於公務人員僅有做沒有雙重國籍的具結；今年為第一次開始做沒有中國大陸身分的具結，後續將是擬到任公務人員常態性要求。對於公務人員持有居住證的清查，這則是牽涉忠誠問題，所以也會要求公務人員具結。

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梁文傑強調，根據中國大陸對於申領居住證規定，必須在陸居住滿6個月以上，公務人員顯然不太可能滿足這樣的條件，倘若真有持有，必須要說明為什麼會持有中國大陸居住證。

「有些人會說，如果我不具結會怎麼樣嗎」，梁文傑回應，如果有不實陳述，後續被發現的話，必須擔負法律責任；如果拒絕簽下具結書，這恐會涉及公務機關任用時候的考量，該具結的部分不具結，很有可能造成任用單位的疑慮，「這個部分就是當事人自己要去承受這個風險」。（編輯：邱國強）1140306