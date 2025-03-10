中國浙大48歲教授猝逝 遺孀稱工時「近乎瘋狂長」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）48歲的中國知名材料學者、浙江大學教授劉永鋒5日猝逝，事後網上流傳一封劉永鋒遺孀的公開信指過去一年劉永鋒「近乎瘋狂的工作時長」，呼籲正視中國各大學中青年科研工作者過勞的問題。

澎湃新聞9日報導，劉永鋒因突發疾病經醫治無效於5日去世。劉永鋒主要從事儲氫材料和鋰離子電池電極材料設計、合成及其性能調控的基礎理論和應用研究。

劉永鋒去世後網上流傳一封妻子寫的公開信，題為「劉永鋒教授愛人呼籲關注高校科研工作者過勞問題」。

信中提到，劉永鋒1月21日在西安出差的會議現場突發腦溢血，於3月5日離世，寫這封信是要為「十八年如一日持續高強度工作導致突發腦溢血的劉永鋒要一個公正的說法」，也是為「眾多在一線沒日沒夜苦幹的中青年科研工作者發聲」。

信中提到，劉永鋒出事後，家人拿回他的工作電腦，查看了去年3月起至出事前他車輛進出浙江大學的詳細紀錄，並透過鐵路購票紀錄和各航空公司軟體復原了他「近一年觸目驚心、近乎瘋狂的工作時長」。

信中列出劉永鋒近一年的工作時間，其中105天是晚上10時後才下班，出差天數135天，實際工作319天。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

信中表示，「高校中青年科研工作者的過勞狀況普遍存在」，希望劉永鋒的努力能得到公正對待，更希望學校和社會建立起保障這些科研工作者健康的有效體系，不要再發生類似悲劇。

香港星島日報引述中國自媒體「學人Scholar」指出，據不完全統計，去年有41名62歲以下的中國學者去世，其中最年輕者僅31歲。導致去世的原因複雜，而近年生存環境越發內捲，不少青年學者為了應對「非升即走」壓力及教學科研任務，工時普遍超長。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140310