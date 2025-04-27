王毅與中亞外長會晤 稱反制美國必要

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（中央社記者張淑伶上海27日電）中國外交部長王毅26日在中國—中亞外長第6次會晤中，再次批評美國隨意加徵多國關稅，並稱中方站出來進行必要反制，既是為了維護自身正當權益，也是為了維護國際公平正義。

中共官媒人民日報今天報導，中國—中亞外長第6次會晤26日在哈薩克的阿拉木圖舉行。王毅和哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克等國外長、土庫曼代表、以及中國—中亞機制秘書長共同出席。

王毅說，當前「逆全球化」潮流嚴重衝擊自由貿易體系。美方向180多個國家隨意加徵關稅，侵犯了各國正當權益，違反了世貿組織規則，損害了以規則為基礎的多邊貿易體制，破壞了全球經濟穩定。「中方站出來進行必要反制，既是為了維護自身正當權益，也是為了維護國際規則秩序和國際公平正義。」

他說，作為全球第2大經濟體和負責任大國，無論國際風雲如何變幻，中國都將堅定不移推進高水準對外開放，與鄰國共謀發展，同時繼續承擔應盡的國際責任，履行應盡的國際義務。

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據報導，與會中亞國家外長表示，中亞各國將加強本國發展戰略和共建「一帶一路」倡議對接，深化貿易暢通、產業投資、互聯互通、綠色礦產、農業現代化、人員往來便利化等優先方向合作。共同打擊「三股勢力」（恐怖主義、分裂主義和極端主義）和跨國犯罪，維護地區和平安寧。會議發表了新聞公報。

這次外長會晤是為今年舉行的第2屆中國—中亞峰會作準備。2023年5月，首屆中國—中亞峰會在中國西安舉行，當時被認為是與同時期的七大工業國集團（G7）領袖峰會互別苗頭。（編輯：陳鎧妤）1140427