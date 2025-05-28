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邱垂正稱依兩岸條例互動 國台辦：機制停擺

2025/5/28 12:39（5/28 12:41 更新）
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中國大陸國台辦發言人陳斌華28日在記者會上回應媒體提問。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月28日
中國大陸國台辦發言人陳斌華28日在記者會上回應媒體提問。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月28日
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（中央社記者呂佳蓉北京28日電）陸委會主委邱垂正日前表示，目前仍依兩岸條例相關規定與中國大陸互動，包含國台辦與陸委會溝通機制。中國大陸國台辦發言人陳斌華今天回應，溝通聯繫機制當然停擺。

邱垂正日前接受廣播節目訪問時表示，目前仍有依兩岸人民關係條例相關規定與中國大陸互動，包括維繫陸委會與國台辦、海基會與海協會溝通機制；正在執行的26項兩岸協議；兩岸間熱心台商、學者也都會提供資訊。

陳斌華今天在國台辦例行記者會上回應，民進黨政府不要再玩弄這種兩面手法，國台辦與陸委會的溝通聯繫機制「當然停擺」，至於兩岸協議，大陸會依照兩會有關規定，「從兩岸同胞的需要出發來執行」。

至於海基會董事長吳豊山表示，兩岸對話管道中斷，但傳話管道暢通，交流事務從來沒有中斷。

陳斌華回應，「九二共識」是兩岸關係和平發展的共同政治基礎，是兩岸對話溝通機制的前提。在這個原則問題上，中國大陸的立場是一貫的、明確的。

他進一步表示，當前兩岸對話溝通機制停擺的原因眾所周知，解決的辦法清楚明瞭。只要民進黨政府承認「九二共識」，認同兩岸同屬一中，兩岸雙方就能開展對話協商。

陳斌華又指，民進黨政府一方面對兩岸人員往來和交流合作設置種種障礙，另一方面企圖製造不承認「九二共識」、兩岸也能協商對話的假象，這種兩面手法早已被兩岸民眾識破。

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至於一名來自東北的男子在台灣做生意，擺放告示牌表示不要說台語引起爭議，陳斌華表示，擺放告示只是為了方便與顧客做生意，卻遭到台灣一些網友進行網暴，「我們對此表示強烈的譴責」。

陳斌華反問，台灣最常說一句話，「最美的風景是人嗎？」、「純樸、善良、熱情、友好，不是台灣社會的傳統美德嗎？」、「台灣社會何以至此，何人何黨致之，望台灣各界同胞深思。」（編輯：張淑伶）1140528

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