一本自製漫畫的力量 高妍「綠之歌」台日同步出版

（中央社台北25日電）因為一本自費出版的短篇漫畫「綠之歌」，漫畫家高妍牽起和偶像見面的緣分，還開啟「綠之歌」在日本連載，今天在台日同步推出單行本，曾和她合作的作家村上春樹也為書寫下推薦。

高妍在「綠之歌-收集群風-」出版記者會表示，自己從小就喜歡畫畫，一直以來影響自己最深的也是漫畫，國小志願曾寫下自己想當漫畫家的願望，但隨年紀增長，加上在台灣立志成為漫畫家相對困難，於是漸漸往成為插畫家的目標前進，「因為有『綠之歌』，我更確定漫畫是我想走的方向」。

高妍今年25歲，畢業於台灣藝術大學視覺傳達設計系，自大學以來曾多次自製以插圖為主的獨立刊物，2018年推出的短篇漫畫「綠之歌」是她首部漫畫作品。

「綠之歌」描述一名女孩深受日本樂壇巨匠細野晴臣、樂團Happy End音樂觸動的經歷，但這本高妍自製的少量獨立刊物，卻意外受Happy End成員、日本作詞家松本隆於社群平台轉發，細野晴臣在2019年造訪台灣時，便透過NHK邀請高妍參與個人紀錄片「搖滾師匠：細野晴臣」拍攝。

同時，高妍因參與多檔國際繪者聯展及和村上春樹合作「棄貓」彩圖繪製等契機，在日本漸漸打開知名度，受日本角川集團旗下漫畫月刊Comic Beam邀請，2021年起將原是短篇漫畫的「綠之歌」延伸為長期連載作品，並在近一年後同步於台灣、日本兩地推出單行本「綠之歌-收集群風-」。

高妍表示，她只是一個很喜歡細野晴臣的歌迷，沒想到「綠之歌」能被細野晴臣看到，還受邀參與拍攝紀錄片，而「綠之歌」的「綠」源自村上春樹「挪威的森林」中的角色「小林綠」，沒想到自己第一份正式商業插畫案（指「棄貓」）也是和村上春樹合作。

高妍說，現在想起來，「綠之歌」有強烈的力量讓她靠近這些人，但她不是因為試圖靠近他們而畫，「我覺得那是因為書中有拙劣的誠實，因為誠實，所以相互牽引。這是我畫『綠之歌』確認的，創作可以帶我到很遠的地方，甚至是我本人力量到不了的地方，書就是有這樣的力量。」

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高妍提及，雖然「綠之歌」是在日本連載，且許多來龍去脈與日本有關，但這本書可說是非常「台灣」的書，她也希望能證明台灣有非常多人才，「我希望讓台灣人更有自信，不是因為受了誰的青睞才是台灣之光，希望讓台灣年輕創作者或努力的作者知道，他們的作品是有力量的。」

松本隆及村上春樹也為「綠之歌-收集群風-」單行本寫下推薦。其中，村上春樹表示，第一次看到高妍的畫時，有某種強烈吸引他的東西，讓他無論如何都想使用看看她的畫作，「在高妍的畫裡，有為了讓故事拓展開來的、散發著自然空氣般的通道－讓所見之人內心感到舒適，喚起某種令人懷念的共鳴。」（編輯：陳仁華）1110525