主播變董事長 廖紫岑衝撞有線電視生態

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激戰有線電視市場近30年，台數科董事長廖紫岑日前應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享她如何從創業之初一步步衝撞公司體制。她說，自己每一段創業成功的故事過程，都是雙手披荊斬棘，「沾滿鮮血，沒有輕鬆的啦！」中央社記者孫仲達攝 111年6月3日

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（中央社記者張若瑤台北3日電）激戰有線電視市場近30年，台數科董事長廖紫岑創業之初不懂池塘生態，開會遇股東撂遊覽車施壓；執行公務找不到財務，讓她只好拿走公司章。廖紫岑錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享她如何一步步衝撞公司體制。

出身雲林政治世家的廖紫岑，父親廖泉裕曾任3屆省議員、2屆雲林縣縣長，一直都是國民黨員；母親許恆慈擔任過國大代表，且為民進黨創黨黨員許榮淑的妹妹，姨丈則是因美麗島事件入獄8年的前立委張俊宏。不同意識形態在家庭內部交匯融合與激烈撞擊，讓廖紫岑從小就學會寬容與理解。

父親和姨丈在尚未解嚴的1977年，一起當選第6屆省議員，「他們倆坐一起，雖然政治背景與信念不同，依然互相扶持」。1979年，警總大逮捕，張俊宏跑到雲林虎尾，廖泉裕並未舉報他，反而教張俊宏開車，「父親喪禮上，他致詞才講了這段經歷」。後來，張俊宏並未逃過一劫。那年，14歲的廖紫岑雖然對政治正處懵懂之際，卻仍能自生活中體驗到不少壓力。

「姨丈被抓後，姨媽家只剩孩子。」許榮淑要代替張俊宏投入1981年中彰投增額立委選舉，「厝內嘸人顧囡仔」，廖紫岑寒暑假會去陪表弟表妹，做沙拉這類簡單的食物和他們一起吃。讓她印象深刻的是，小表弟張容章常東碰西撞，曾不小心把熱水瓶弄倒，直接燙傷自己。

還有一次，許榮淑帶著兩家的孩子去八仙樂園玩，但後面老跟著一台警備總部的車子，許榮淑也不吝嗇，一到用餐時間主動拿食物請車內的人吃，廖紫岑不解地問許榮淑：「姨媽，妳為什麼對他們這麼好？」許榮淑解釋，「不管他們三餐要吃肉粽還是荔枝，我都準備妥當，這樣他們就會對我們好一點」。

雖然廖紫岑的父親未受牽連，但他們的生活中仍有一種無以名狀的抑鬱，「小孩子有耳沒嘴，千萬不要亂講話。」阿嬤的警告聲才在耳邊迴盪，親戚家馬上被警備總部搜查，「不過是他的小朋友作文寫了句『欣逢蔣公逝世』」。

那個年代，好壞標準模糊晦澀，想起過去的酸甜苦辣，廖紫岑感嘆，「如果能把際遇化為養分，歲月沉澱後，它會讓你變琥珀」，許榮淑的孩子就是很好的例子。「我表妹很勇敢，考上台大法律系，現在是女強人，那段經歷反而淬鍊她成一朵壓不扁的玫瑰。」

姨丈離開後2年，1981年第7屆省議會，廖紫岑的父親和現為行政院長的蘇貞昌與立法院長游錫堃變同事，「這些攏中生代，袂䆀！」當年台中市霧峰建有「議員會館」，每名省議員都會被分配宿舍，廖泉裕與游錫堃是室友。

16歲的廖紫岑放學後沒地方去，都往「議員會館」跑，「爸爸的宿舍內有2張床，左邊那張床上的名牌，我有1個字不會唸，後來都叫他游錫『方方土』」。

他人眼中混亂複雜的時空背景，形塑廖紫岑堅韌果敢的性格，「碰到困難，把失敗變墊腳石爬上去，你就成功了」。這種態度，也成為她後來踏入商場的信念，「要當打不死的蟑螂」。

大學畢業後回家族投資的「佳聯電視台」，從記者、主播，一路當到執行長，廖紫岑在1995年因第四台就地合法的壓力，被推上有線電視區域整合的第一線。當年才30歲的她，開會永遠都躲在角落邊聊天，「那不只是地方派系角力，黑白兩道拉扯的問題，更困難的是，當大家都掛董事長，你該怎麼整合？」

以若是「整盤魚都魚頭，就整盤都沒了」做比喻，廖紫岑承認當時太年輕，做事有對也有錯：「我們對法令規章不熟悉，經驗也不足，現在回頭看，若能善用溝通跟協調，事情會處理得更圓滿。」

有2件事情讓廖紫岑至今難忘，其一是當其他股東對廖紫岑說，「妳若敢開股東會，我就撂一台遊覽車來參加。」不了解池塘生態的廖紫岑還傻傻地回：「歡迎啊！Welcome！」誰知道遊覽車不但來了，上頭竟還藏了一些「家私」，一群凶神惡煞包圍出入口吵吵鬧鬧，廖紫岑和幾名年輕的幹部，也是第一次面對這樣的場面，後來是報警才化解了更大的衝突。

另一件事則是當時財務人員不在「佳聯電視台」上班，被集中在另一名持不同意見的股東公司，廖紫岑和伙伴有重要文件無法蓋章，後來用突襲的方式把印章抱走。

「太陽花衝撞體制，野百合衝撞體制，他們很激烈；我們挑戰公司體制也是一種衝撞，很不輕鬆。」廖紫岑坦言，她每一段創業成功的故事過程，都是雙手披荊斬棘，「沾滿鮮血，沒有輕鬆的啦！」

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面對從天而降的敵人OTT，與相繼冒出頭湊熱鬧的5G、AI、NFT與元宇宙，這場仗還能打下去嗎？這些內容將在3日「空中小客廳」（https://reurl.cc/6ZXaX5）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://youtu.be/-G9FhYjjZrc）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」（https://open.firstory.me/user/cna/platforms）除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架，第3集將於4日上架。（編輯：張芷瑄）1110603