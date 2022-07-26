陳明章新專輯誕生 「新黑貓歌劇團」致敬楊三郎

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）以「流浪到淡水」走紅流行樂壇的民謠作曲家陳明章，出版了「人生舞台－新黑貓歌劇團」創作專輯。陳明章說，這是他繼「追追追」專輯之後自己最滿意的一張，他也用「新黑貓歌劇團」向楊三郎致敬。

陳明章在工作室接受訪問時表示，2019冠狀病毒疾病（ COVID-19）疫情一年半，他一方面休養生息，二則投身這張新唱片製作。陳明章說，台灣在二次戰後非常貧窮，但是作曲家楊三郎創立黑貓歌舞團，一切從零開始，從無到有，這很令人感動，「這正是台灣精神。」

陳明章與黑貓歌舞團的連結源於母親，陳明章說，母親常常看黑貓歌舞團演出，「小時候母親很愛唱那些歌，我心裡面就有了印象。」

根據陳明章的研究，楊三郎在1950年代成立黑貓歌舞團，當時每場公演都是人山人海，從台北的永樂座唱到台南的永成戲院，在台灣那個欠缺娛樂的年代，黑貓歌舞團的演出感動了整個台灣。陳明章說，他也用這首「新黑貓歌劇團」向前輩楊三郎及「黑貓歌舞團」致敬。

這次新歌「新黑貓歌劇團」旋律復古中帶創新，放進台灣明琴的配器，熱鬧活潑中帶有柔情，可以說是通俗流行曲自打傳統光，照亮了昔時黑貓歌舞團的跳舞年代。

疫情沒有收入，陳明章當然會憂慮，但從另個角度來看，新專輯完成度很高就是收穫，就像漫威英雄一身功夫，陳明章要調什麼來用隨時都有。陳明章專輯中11首歌既有真實的情感，旋律與編曲有隱形的一致性，彷彿帶著樂迷用音樂繞了台灣一圈，「我現在聲音狀態很好，唱歌像講故事自然，好像過去幾十年功力，都在這張專輯中展現。」

陳明章的音樂功力從陳達、鄧雨賢到楊三郎，他研究書籍跟當時剪報等資料，成為自己的音樂養分。20年前陳明章開始研究楊三郎的創作技法，「楊三郎的音樂旋律很厲害，再加上他留日，音樂中有一種男兒的氣魄。」

陳明章說，「黑貓」是他下一部的音樂劇構想，「先把幾首曲子寫起來，如果有機會遇到適合的導演或劇組，就可以繼續發展。」陳明章說能不能成音樂劇，需要天時地利人和，「創作是我的天職，緣分未到我也會繼續寫。」

陳明章常說他自己是「留台的」，「台灣太多寶貝，需要大家自己去了解，去重視，沒傳統就變不出創意。」

和陳明章同輩的音樂家包括史擷詠、張弘毅等故人已遠去，陳明章說，他知道自己就是做好創作，「好好活下來，捍衛自己的人生觀與價值觀，也用創作提醒世人，繼續保護台灣這座美麗島。」（編輯：張芷瑄）1110726