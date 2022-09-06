結合5G、AR 霹靂布袋戲蓮池潭音樂會秀科技

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）迎接台灣設計展，高市經發局聯手霹靂布袋戲，17日在蓮池潭推出「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」音樂會，由40尊以上霹靂主角、歌手與COSPLAY，現場演繹霹靂史上最著名正邪對戰。

17日在蓮池潭意象廣場及夢境現實館同步演出的「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」首場音樂會，結合5G、AR及布袋戲等元素。霹靂國際多媒體表示，突破過往廟口布袋戲型態，將由40尊以上霹靂主角、歌手與COSPLAY，現場演繹霹靂史上最著名正邪對戰。

高雄市政府經發局長廖泰翔說，「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」以5G特性，結合新創團隊「光時代科技」獨創的光標籤定位技術，帶領民眾進到AR世界，體驗霹靂英雄角色自龍虎塔躍下舞台的感動，並打造AR互動拍貼機、VR划船遊蓮池潭等科技體驗。此外，演出內容將透過5G通訊、VR實拍，即時串流到鯨魚堤岸的夢境現實館，搭配動畫與特效，呈現新型態的浸式展演。

經發局新聞稿表示，「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」將以近乎零秒差方式，呈現令人驚豔的聲光饗宴，把傳統藝術藉由文化科技介入加值，配合台灣設計展10月在高雄舉辦，展現台灣設計能量，落實「台灣設計、設計台灣」理念。

經發局說明，「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」是以5G（F）、AR（A）、創新（I）、傳統（T）及英雄（H）等5種元素命名，表達民眾對廟宇神祉虔誠敬意，也是霹靂戲迷對布袋戲的信念與信仰，透過音樂歌舞劇詮釋在地文化意涵。

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17日蓮池潭意象廣場的音樂會，由經發局聯手霹靂布袋戲、數位發展部數位產業署、經濟部及資策會共同推出。當天下午2時至6時有霹靂宇宙5G AR、AR互動拍貼機、VR划船遊蓮池潭等多項科技應用體驗，晚上6時音樂會開放入場。

「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」後續將與在高雄舉辦的台灣設計展合作，在夢境現實館打造沉浸式環景體驗，推動傳統藝術文化，帶動觀光、文化產業發展。（編輯：孫承武）1110906