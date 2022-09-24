「再會吧 北投」3度上演 吳念真打動觀眾有秘訣

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綠光劇團24日在高雄舉辦講座「我們都是這樣打動觀眾的」，邀請舞台劇「人間條件」編導吳念真（右）與衛武營藝術總監簡文彬（左）對談分享。吳念真表示，最近讓他很感動的是孫子用奶音喚他「阿嘟（阿公）」，這是一種來自生命傳承的感動。（綠光劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月24日

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）文創力來自故事力，如何說好一個故事，打動人心，綠光劇團「再會吧 北投」10月起3度上演，編導吳念真在高雄衛武營講座時表示，積累對生命感動的經驗，才能用真心說好故事。

綠光劇團今天早上在高雄衛武營舉辦「我們都是這樣打動觀眾的」講座，邀請「人間條件」系列編導吳念真與衛武營藝術總監簡文彬分享經驗，全程也做線上直播。吳念真說最近孫子用奶音喚他「阿嘟（阿公）」，這是一種來自生命傳承的感動。

簡文彬則表示，疫情過後造訪國外，為衛武營開疆闢土，回到他在國際樂壇嶄露頭角之地，還是有許多音樂家認出他，讓他相當難忘，「這是一種被記得、被掛念的感動。」

吳念真說，從小積累許多生命中的感受，他說他出生礦工家庭，從小就喜歡聽礦工們話家常，國小三年級因為口條文筆都不錯，被要求幫不識字的村民寫信、讀信，以及將收音機聽到的消息，轉達給因工作繁忙無法收聽的礦工們聽。

吳念真說，一開始他也是照本宣科，但只要村裡的人聽不懂他在說什麼，就會被爸爸罵；吳念真印象最深刻的是他一次幫鄰居阿姨讀信，直接當眾唸出信中傷人的字句，讓阿姨聽完很難過，後來從小教他念書的老師提醒他：「你講的內容都正確，但你要學習怎麼『說人話』。」

吳念真說他才知道，「說故事也是在學做人，如何將故事說的貼近人心，更是一門高深學問。」

吳念真說他很喜歡跟各種人聊天，從街頭的麵攤老闆、當兵時營隊的強姦未遂犯，一直到被迫賣身的女子，「每一個靈魂都有自己的遭遇與傷疤，這些故事讓我感動跟感慨，也是我作品靈感的來源。」

吳念真與民謠作曲家陳明章共同推出的音樂劇「再會吧 北投」3度上演，即將推出的是2022「再會吧 北投」2.0 Revival，演繹60年代北投酒家「別有天溫泉旅館」歡場文化。吳念真透過酒家女、企業家、養女面對各種生存考驗與命運打磨，包括養女純純接受命運安排下海，讓養母愛嬌不捨痛哭等劇情，讓6萬觀眾在劇院又哭又笑。

吳念真認為，「感動就是共同生命經驗的共鳴」，他說自己不是創作者，而是個溝通者，「我只是將我聽到的、遇到的這些故事講出來而已。別人願意跟我分享他的人生經歷，在我面前暴露他的情感是我的榮幸，我從他們的故事可以看到不同的生命態度。」

吳念真說，希望這些故事能為身處後疫情時代而身心疲憊的人們，注入更多的溫暖與力量。

「再會吧 北投」2.0 Revival，10月起將陸續在高雄、台中及台北巡演。10月14日至16日在高雄衛武營國家歌劇院，10月28日至30日在台中國家歌劇院，12月3日至12月11日在台北表演藝術中心。（編輯：屈享平）1110924