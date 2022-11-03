更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
石墨烯「魔毯」產水電還把海水變能喝 台科大團隊獲研發界奧斯卡獎
首頁 / 文化

故宮瓷器因人為疏失致損傷 懲處2職員

2022/11/3 21:39（11/3 21:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
故宮表示，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」（左上）、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」（下）破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」（右上）掉落破損。（故宮提供）
故宮表示，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」（左上）、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」（下）破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」（右上）掉落破損。（故宮提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北3日電）故宮3文物破損引起外界關注，針對因人為破損的其中一件「清 乾隆 青花花卉盤」，故宮今天公布此次將懲處2名職員，其中1人記1大過，另1人則記申誡2次。

國立故宮博物院今晚發布新聞稿表示，針對故宮器物處瓷器科人員於民國111年5月19日整理文物時，在作業過程中因操作疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損一事，公布行政懲處結果，依情節輕重，懲處2名職員。

故宮表示，1人因執行公務疏失，致文物有重大毀損，核予記1大過處分。另1人未妥適照管提出的文物盒，於盒內尚有文物情形下，也未確實扣上盒子繫帶，致他人因疏失而有文物毀損情事，核予申誡2次處分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

故宮日前表示，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，分別在110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。

經故宮政風室調查結果，「雙龍小碗」及「小黃瓷碗」破損查無人員疏失；「清 乾隆 青花花卉盤」則為人員操作疏失。（編輯：張雅淨）1111103

延伸閱讀
故宮文物破損非頭一遭 歷年修護紀錄將公開馬政府任內有3文物破損？馮明珠：沒記憶 請故宮提出資料文物破損政風室未調監視器？故宮：皆確實調取故宮文物毀損調查報告出爐 不排除人為施壓或有暗傷故宮文物可保險？業者：價值可量願承接、保費能負擔
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族