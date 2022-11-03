故宮瓷器因人為疏失致損傷 懲處2職員

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故宮表示，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」（左上）、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」（下）破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」（右上）掉落破損。（故宮提供）

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（中央社記者王寶兒台北3日電）故宮3文物破損引起外界關注，針對因人為破損的其中一件「清 乾隆 青花花卉盤」，故宮今天公布此次將懲處2名職員，其中1人記1大過，另1人則記申誡2次。

國立故宮博物院今晚發布新聞稿表示，針對故宮器物處瓷器科人員於民國111年5月19日整理文物時，在作業過程中因操作疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損一事，公布行政懲處結果，依情節輕重，懲處2名職員。

故宮表示，1人因執行公務疏失，致文物有重大毀損，核予記1大過處分。另1人未妥適照管提出的文物盒，於盒內尚有文物情形下，也未確實扣上盒子繫帶，致他人因疏失而有文物毀損情事，核予申誡2次處分。

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故宮日前表示，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，分別在110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。

經故宮政風室調查結果，「雙龍小碗」及「小黃瓷碗」破損查無人員疏失；「清 乾隆 青花花卉盤」則為人員操作疏失。（編輯：張雅淨）1111103