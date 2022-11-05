嘉市交趾陶協會聯展 16名藝師精品現身長榮文苑

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉義市交趾陶協會指出，交趾陶走出廟宇裝飾，已融入一般生活中，要讓更多人瞭解交趾陶，今天起在長榮文苑酒店舉辦精品展，16名藝師提供作品參展，展件價值不斐。

嘉義市交趾陶協會與長榮文苑酒店合作，在1樓大廳舉辦嘉義市交趾陶協會聯展「藝象交融」今天開幕，共有16名交趾陶藝師參與，即日起展至明年2月28日，透過跨縣市合作，讓更多人知道嘉義的特色工藝。

嘉義市文化局代理局長葉國樑今天參與開幕致詞表示，交趾陶是低溫燒製，能呈現古樸質感，也能如同寶石炫麗，讓人著迷難忘，交趾陶的創作也是無盡的，從流傳千古的傳統廟宇裝飾到現在拿來做文創、萬用杯、花瓶，也可以成為公共藝術。

嘉義市交趾陶協會理事長戴明堂說，到長榮文苑舉辦交趾陶展，希望讓更多人瞭解交趾陶，將交趾陶的工藝精神傳承下去，也透過現代藝師的創作，讓大家了解交趾陶不只運用於廟宇，更已走入生活成為藝術品。

交趾陶藝師謝偉奇告訴中央社記者，今天參與作品都是藝師嘔心瀝血之作，他特地提供一件自己珍藏作品「得意鰲頭」參展，將「台灣島」融入創作，以魁星指點台灣，代表台灣獨占鰲頭。

另外，藝師劉佳玲、劉佳琪姐妹也展出歷年參與各工藝比賽得獎的作品，其中一件九龍盤的收藏價格就高達新台幣15萬元；劉佳玲說，現場16名藝師展出的大型作品，每件都價質不斐。

戴明堂表示，長榮文苑酒店位於故宮南院對面，進入1樓大廳左轉，就可看到精美的交趾陶作品，免費參觀。（編輯：郭諭儒）1111105

嘉義市交趾陶協會藝師聯展「藝象交融」5日起盛大開展，呈現16名藝師的優秀作品，吸引民眾參觀。中央社記者蔡智明攝 111年11月5日

嘉義市交趾陶協會藝師聯展「藝象交融」5日在長榮文苑酒店開幕，參展藝師謝偉奇（前左）帶來作品「得意鰲頭」，特地將「台灣島」融入創作，以魁星指點台灣，代表台灣獨占鰲頭。中央社記者蔡智明攝 111年11月5日