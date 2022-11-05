嘉市交趾陶協會聯展 16名藝師精品現身長榮文苑
2022/11/5 15:56（11/5 17:42 更新）
嘉義市交趾陶協會與嘉義長榮文苑酒店合作舉辦嘉義市交趾陶協會藝師聯展，5日盛大開幕，展品之一的「九龍盤」做工精緻，收藏價格高達新台幣15萬元。中央社記者蔡智明攝 111年11月5日
（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉義市交趾陶協會指出，交趾陶走出廟宇裝飾，已融入一般生活中，要讓更多人瞭解交趾陶，今天起在長榮文苑酒店舉辦精品展，16名藝師提供作品參展，展件價值不斐。
嘉義市交趾陶協會與長榮文苑酒店合作，在1樓大廳舉辦嘉義市交趾陶協會聯展「藝象交融」今天開幕，共有16名交趾陶藝師參與，即日起展至明年2月28日，透過跨縣市合作，讓更多人知道嘉義的特色工藝。
嘉義市文化局代理局長葉國樑今天參與開幕致詞表示，交趾陶是低溫燒製，能呈現古樸質感，也能如同寶石炫麗，讓人著迷難忘，交趾陶的創作也是無盡的，從流傳千古的傳統廟宇裝飾到現在拿來做文創、萬用杯、花瓶，也可以成為公共藝術。
嘉義市交趾陶協會理事長戴明堂說，到長榮文苑舉辦交趾陶展，希望讓更多人瞭解交趾陶，將交趾陶的工藝精神傳承下去，也透過現代藝師的創作，讓大家了解交趾陶不只運用於廟宇，更已走入生活成為藝術品。
交趾陶藝師謝偉奇告訴中央社記者，今天參與作品都是藝師嘔心瀝血之作，他特地提供一件自己珍藏作品「得意鰲頭」參展，將「台灣島」融入創作，以魁星指點台灣，代表台灣獨占鰲頭。
另外，藝師劉佳玲、劉佳琪姐妹也展出歷年參與各工藝比賽得獎的作品，其中一件九龍盤的收藏價格就高達新台幣15萬元；劉佳玲說，現場16名藝師展出的大型作品，每件都價質不斐。
戴明堂表示，長榮文苑酒店位於故宮南院對面，進入1樓大廳左轉，就可看到精美的交趾陶作品，免費參觀。（編輯：郭諭儒）1111105
嘉義市交趾陶協會藝師聯展「藝象交融」5日起盛大開展，呈現16名藝師的優秀作品，吸引民眾參觀。中央社記者蔡智明攝 111年11月5日
嘉義市交趾陶協會藝師聯展「藝象交融」5日在長榮文苑酒店開幕，參展藝師謝偉奇（前左）帶來作品「得意鰲頭」，特地將「台灣島」融入創作，以魁星指點台灣，代表台灣獨占鰲頭。中央社記者蔡智明攝 111年11月5日
嘉義市交趾陶協會藝師聯展「藝象交融」5日開幕，共有16名藝師參與，其中藝師劉佳玲（右）與劉佳琪（左）為姐妹檔，兩人呈現歷年參與各工藝比賽獲獎作品。中央社記者蔡智明攝 111年11月5日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。