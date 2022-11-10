政治受難者走上舞台 邀觀眾進國家戲劇院投票

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（中央社記者王寶兒台北10日電）九合一選舉26日登場，由政治受難者陳欽生與楊碧川出演的舞台劇「非常上訴」，則讓人用戲票換選票，邀觀眾到國家戲劇院投票劇中議題，透過回望白色恐怖歷史，探討國家暴力。

陳欽生與楊碧川生於1949年，年少時均被認定為「意圖顛覆國家政權」的政治犯，被軍法判刑12年，他們在綠島流麻溝十五號曾為同房獄友。狂想劇場今天舉行「非常上訴」彩排記者會，編劇沈婉婷說，陳欽生與楊碧川前輩們出獄後至今，也因「非常上訴」舞台劇而相逢。

「非常上訴」為2019年桃園鐵玫瑰藝術節委託製作的作品，以陳欽生與楊碧川當年被判刑入獄的生命經驗為主軸。如今再次搬演，沈婉婷表示，過去重新完整消化楊碧川的案件內容，將案件融入劇情加以編排，並另外梳理當年「戒嚴法」法條細節，整理文字內容，希望觀眾能以最輕鬆的方式理解當年時空背景。

沈婉婷分享，當初希望找陳欽生與楊碧川親自出演，追求的就是呈現真實，「找演員去扮演也依然不是真實，當前輩站在台上說故事時，會比我們去重演更有分量。」而要回想這些記憶，則是對2名前輩較為困難的地方，同時他們也將舞台劇視為「思想運動」，希望刺激觀眾的思考。

陳欽生表示，他一直都很希望能夠透過司法的方式還他清白，希望觀眾知道他的故事以後，能夠連結到現在在台灣享受的自由民主，多麼得來不易。

楊碧川則說，其實他一直都不是很想提起這些事情，但更覺得歷史不應該被忘記，「其實政治犯共同的心願，就是希望我們的付出能換來更多人的幸福。」

呼應「國民法官法」明年將上路，「非常上訴」以虛擬法庭為主要場景，並讓觀眾成為「國民法官」，思考於台灣施行38年的「戒嚴法」是否具有正當性。

製作人曾瑞蘭表示，演出期間，國家戲劇院1樓將擺放投票間，讓觀眾針對「1949年~1987年間戒嚴時期政體為不法國家？」議題投下「反對」或「同意」票。演出結束後也將公布投票結果。

「非常上訴」將於11日於國家戲劇院演出至13日。（編輯：張芷瑄）1111110