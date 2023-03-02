228紀念撫慰人心 史哲：持續透過活動反省轉型正義

（中央社記者趙靜瑜台北2日電）藍營北市議員提出停辦228紀念活動，文化部長史哲今天在立法院教育及文化委員會前接受媒體聯訪時表示，台灣是一個言論自由國家，他認為大多數人站在撫慰人心及反省轉型正義的立場，應是要持續進行。

史哲表示，台灣言論自由，不一樣的主張都是被允許的，「整體來講，轉型正義已經是一個國家的政策，從過去朝野相關的發言，大家也都相當重視228在轉型正義當中最關鍵的一個角色。」

史哲表示，站在撫慰人心及反省的立場，「我想絕大多數的人應該是主張這樣的反省檢討、撫慰、紀念，應該是持續在進行；這應該是大家朝野共識，持續來進行這樣的紀念、撫慰、反省轉型正義的工作。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對NSO國家交響樂團邀請俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）來台，引發贊成與反對聲浪，緊急取消3月5日音樂會事件，史哲表示，國家表演藝術中心採取行政法人運作，也歷經十幾年歷程，走向一個相對自主獨立的一個機構，「我在第一時間就表達，請他們要非常珍惜台灣得來不易的專業自主機制」。

史哲表示，這事件當然是蠻遺憾的，事實上節目決策和公佈售票已經好幾個月，「在演出前夕發生這樣的事情，其實都不是我們所樂見」；史哲指出，希望透過這個事件，「我們所有的文化場館、機構都能夠將心比心，除了我們在文化藝術音樂上的專業性之外，恐怕也要考慮到整個國際社會、台灣國情的狀況，避免這樣的憾事再發生。」（編輯：陳仁華）1120302