俄女高音音樂會遭取消 莫北協：深感遺憾

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）俄羅斯女高音安娜涅翠布柯3月5日在台音樂會，因遭抗議緊急取消。莫北協駐台代表處晚間發文表示深感遺憾，並強烈譴責任何以國籍為由歧視人民，以及主管當局和個人對仇恨與不容忍氣氛的放縱。

NSO國家交響樂團邀請俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）來台演出，引發贊成與反對聲浪，國家表演藝術中心2月28日表示，為避免對觀眾與社會造成困擾，緊急取消3月5日音樂會。

台灣烏克蘭陣線2月28日晚間透過臉書發表聲明指出，當數百萬烏克蘭人民仍在俄羅斯的武力入侵下遭受苦難，台灣屢次採取行動站在光明的一方，紓緩烏克蘭人民的傷痛。

莫斯科台北經濟文化協調委員會（莫北協駐台代表處）今天晚上透過臉書發文表示，對台灣當局在最後一刻，決定取消安娜涅翠布柯的音樂會深感遺憾，她是俄羅斯和奧地利的雙重國籍，原定3月5日與夫婿亞塞拜然疆歌劇演員尤西夫埃瓦佐夫（Yusif Eyvazov）來台為台灣觀眾演出。

莫北協指出，在過去幾天裡，代表處收到許多來自台灣創意知識分子、外國公民及居住在台灣的俄羅斯同胞的電話和信件，他們對活動的突然中斷深表關切和失望；現更加明顯的是，組織者提到所謂「民意 」是牽強附會和政治化的。

莫北協駐台代表處表示，強烈譴責任何以國籍為由歧視人民，包括文化人士的企圖，以及主管當局和個人對仇恨與不容忍氣氛的放縱。

據此前報導，安娜涅翠布柯在俄烏戰爭初起時，曾發言支持祖國俄羅斯，但隨後發布聲明表示譴責戰爭，和烏克蘭人民站在一起，不過已引起支持、反對兩極聲浪。（編輯：林克倫）1120303