取消俄國女高音演出 NSO：未來提早評估因應

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）取消俄羅斯女高音安娜涅翠布柯音樂會演出事件餘波盪漾，NSO國家交響樂團28日公布取消音樂會完整說明表示，未來會進一步留意，兼顧表演藝術專業及國際政經變遷，提早評估風險因應。

俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）音樂會取消演出，今天成為立法院教育及文化委員會立委質詢焦點。文化部長史哲今天表示，他並不清楚NSO國家交響樂團後續處理的方式，但就是依照合約精神執行。史哲表示藝術不能自外於社會，但他也不同意文化部需要就邀約藝術家提出通則。

NSO公告的資料表示，這節目在2022年1月由國外經紀人提出台灣巡演，樂團在2022年4月確認演出細節，11月確認邀演。

NSO表示，從NSO洽詢邀演到確認及售票過程，歷經國際局勢、開戰的演變，以及國外女聲樂家相關聲明、國際劇場演出狀況等種種變化，雖然2023年1月16日開始售票時，已有零星網民表達相關意見，但NSO仍以樂團音樂專業判斷邀演。2月27日晚間因開演日將近，媒體展開對 NSO 詢問、反映社會大眾意見等事。

NSO資料顯示，文化部尊重國家表演藝術中心作為行政法人的專業自主，同時應珍惜台灣社會長期來對國表藝專業自主的信任，同時國表藝也應理解台灣的處境及國際社會的看法，「台灣對於戰爭的態度，是沒有模糊空間的」，請國表藝妥善說明及處理。

同時間，NSO緊急與國外經紀公司向藝術家進行說明，讓他們了解台灣現下處境、社會關切等狀況，並同步就購票觀眾退票處理進行相關研議，2月28日公告宣布取消這檔節目演出。

NSO表示，宣布取消主要考量是基於辦理任何演出或展演活動，都期許觀眾能在愉悅且沒有心理負擔的狀況，前來觀賞演出。

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NSO表示，有鑑於現今國內外社會環境局勢，時處高度且快速變化情況，對於表演藝術所連動的影響等，NSO 未來將進一步留意，希望能兼顧表演藝術專業及國際政經變遷、社會大眾的關切，未來能提早評估風險，做出必要因應及推演，設法降低對觀眾造成影響。

相關衍生費用，NSO國家交響樂團表示，基於合約精神，任一方難以片面對外透露合約相關條文事項。NSO表示，與經紀公司之間雙方契約已經明載相關情況的權利義務，樂團與經紀公司間並不存在任何契約上的爭議。（編輯：李亨山）1120329