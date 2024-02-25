北埔新姜天水堂文資審議案 客委會承諾補助共創雙贏

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（中央社記者張雄風台北25日電）客委會今天表示，北埔新姜天水堂有重要客家文化傳承意義，具備古蹟保存及再利用文資價值，客委會全力協助支持縣府提報計畫，在利害關係人權益與推動客家文化保存方面，共創雙贏局面。

客家委員會今天發布新聞稿表示，為推動客家文化及帶動客庄觀光產業發展，北埔新姜天水堂對北埔發展具有相當重要的地方歷史記憶地位，有重要客家文化傳承意義，具備古蹟保存及再利用文資價值，承諾依相關規定，會全力協助本案客家文化資產相關補助計畫。

客委會主委楊長鎮表示，本案可採私有產權容積移轉保存方式，既有所有權得捐贈予新竹縣政府，後續修復再利用補助經費，由客委會全力協助支持縣府提報計畫，即無文資法規定私有文資保存修復案必須由所有權人負擔費用的問題。

楊長鎮說，期盼新竹縣政府能與客委會攜手，在兼顧客家文化保存及公共利益前提下，讓本案能在利害關係人權益與推動客家文化保存方面，共創雙贏局面。

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客委會說明，北埔新姜天水堂（首任北埔鄉長姜瑞金故居），於民國112年3月1日經新竹縣政府文化局暫定古蹟告示，楊長鎮於去年12月13日拜會新竹縣長楊文科，表達推動重要客家文化傳承立場。

客委會今年2月去函新竹縣政府，表達對新姜天水堂為重要客家文化資產，共同討論妥適文資保存的政府協助方案，建請縣府協調土地所有權人意願及朝向古蹟容積移轉方式，協助此案後續文資保存計畫。（編輯：張雅淨）1130225