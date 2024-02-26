挹注閱讀新能量 台北出版學校、城市書展將登場

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）台北國際書展昨天圓滿落幕，緊接著更多出版盛事也將登場，出版業交流與倡議的台北出版論壇將在3月舉行，主打折扣的中型台北城市書展以及台北出版學校也將登場，為出版業挹注新能量。

台北市出版商業同業公會理事長趙政岷今天接受中央社電訪時表示，有更多節慶式活動可讓出版業實體與讀者接觸，撩撥閱讀與購書氣氛很重要，台北城市書展將藉原本7月初婦幼展中的童書展再擴大，預計300到400個攤位，「這個書展折扣可以很彈性，就要讓好書有再次回頭、被讀者看見的機會。」

趙政岷表示，沒有一個書展可以取代台北國際書展，「台北國際書展有主題國、有版權交易，甚至肩負部分外交功能，無可取代；台北城市書展定位上屬於中型書展，有活動及講座，而且折扣可以更低。」趙政岷說，台灣缺乏一個回頭書的再次通路，「我們要讓好書有第二次被看見的可能。」

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出版公會也將舉辦「台北出版論壇」，春夏秋冬四季各舉行一次，春季論壇預計在3月底舉辦。趙政岷說，現在是出版業團結起來一起進化的時刻，出版論壇將以論壇方式聚焦出版情報交流，也會有主題報告及出版政策倡議。

除此之外，出版業也需人才培育，2年前公會規劃「台北出版學校」，以編輯、出版行銷及經營未來等3個出版學院為主題，邀約40名業界大腕，以120支影片分享出版各環節秘訣，下半年這個線上課程計畫將再度推出，希望可以培養更多出版新夥伴，也讓出版人有彼此學習參考的機會。（編輯：張雅淨）1130226