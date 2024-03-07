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科博館木的故事 400歲台灣雲杉標本探索木材奧秘

2024/3/7 11:19
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（中央社記者趙麗妍台中7日電）國立自然科學博物館推出「材？不材？－木的故事」與「愛之森」展覽，展出數十種台灣樹種木材標本、大型原木、逾400年樹齡的台灣雲杉圓盤木，探索木材生長與演化奧秘。

自然科學博物館與農業部林業及自然保育署共同推出「材？不材？—木的故事」特展與「愛之森」展區；「木的故事」規劃「材多識廣」、「成材不成材」、「天生我材必有用」、「森羅萬象」4大主題。

自然科學博物館館長焦傳金今天告訴媒體表示，目前國內約98%以上採進口木材，大部分來自東南亞國家熱帶雨林，從自然環境角度來看，破壞熱帶雨林不僅影響地球吸收二氧化碳能力，更加劇全球溫室效應；藉特展倡議並呼籲減少使用進口木材，多使用「國有材」，讓台灣為全球環境永續及氣候變遷問題盡到責任。

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農業部林業及自然保育署森林產業組長張偉顗表示，減碳是全球目標，在特展中推廣竹子應用，國產木竹材是最佳負碳資材，使用國產木竹材可將碳固定在產品中，又能減少運輸的碳足跡，一舉兩得，對不傷害原始森林，具極大正面效益。

策展人、科博館生物學組副研究員邱少婷與展示組研究助理張瀛之分享，樹木扮演維繫地球生態穩定平衡的重要角色；一般人會先聯想生活中的經濟木材應用，展覽以「材」與「不材」不同視角認識木材，從生物學與演化觀點探討木的特性與多樣性，以及樹木在環境與生態上扮演無可取代的角色。（編輯：陳仁華）1130307

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