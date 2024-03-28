風笛家艾瑞克瑞格勒抵台 盼樂迷樂音裡得到療癒

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）為好萊塢擔任多部知名電影配樂的風笛家艾瑞克．瑞格勒訪台，將舉行個人獨奏會。他今天在記者會上表示，他已經4度訪台，喜歡台灣人情味和美食，希望台灣樂迷能在他的音樂中得到療癒。

根據寬宏藝術提供的新聞資料，艾瑞克．瑞格勒（Eric Rigler）參與演奏的電影、影集配樂都是好萊塢知名之作，包括影集「魔戒：力量之戒」插曲，經典電影「阿凡達」到「最後一擊」的配樂，其中最具辨識度的是他在奧斯卡獲獎電影「鐵達尼號」中的動人獨奏，感動了全球無數觀眾。

瑞格勒也親自示範如何吹奏「愛爾蘭風笛」這個古老又魅力無窮的樂器，他說這其實並不是用嘴巴來吹奏，而是使用手肘對著在胳膊下方的風笛風箱打氣，演奏方式非常特殊。

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瑞格勒說，這場音樂會曲目包括「鐵達尼號」中的「大海的詠嘆」、「阿凡達」中的「暗夜之光」與「梅爾吉勃遜之英雄本色」主題曲等等，都是他演奏生涯數十年來的精華，這次他將展現愛爾蘭風笛這個樂器之美，帶領觀眾回到好萊塢經典電影的回憶之中。

好萊塢風笛家艾瑞克．瑞格勒音樂會將於3月30日在花蓮縣文化局演藝堂，4月1日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，4月2日在台北國家音樂廳演出。（編輯：陳政偉）1130328