向世界推廣台灣文學 金典獎英譯本甄選名單公布
2024/6/12 13:23（6/12 13:49 更新）
（中央社記者邱祖胤台北12日電）2024年「台灣文學獎金典獎全英譯本甄選」名單揭曉，包括陳列「殘骸書」、何致和「地鐵站」、張娟芬「流氓王信福」等9本書入選。
根據國立台灣文學館官網，為了將台灣文學作品推向世界，台文館以2019年台灣文學獎改制後的金典獎作品為主，甄選具有國際版權銷售潛力的文學作品，製作全英譯本，用以推廣版權銷售，提升台灣文學於世界的能見度與影響力。
台文館指出，獲選作品，台文館館將聘請專業譯者翻譯後，提供申請單位作為版權銷售、推廣之運用。
「台灣文學獎金典獎全英譯本甄選」入選名單包括：何玟珒「那一天我們跟在雞屁股後面尋路」；何致和「地鐵站」；張娟芬「流氓王信福」；張嘉祥「夜官巡場Iā-Kuan Sûn-Tiûnn」；陳列「殘骸書」；陳慧「弟弟」；程廷（Apyang Imiq）「我長在打開的樹洞」；黃崇凱「新寶島」；黃瀚嶢「沒口之河」。（編輯：陳政偉）1130612
那一天我們跟在雞屁股後面尋路
- 作者｜何玟珒
- 出版社｜九歌
- 出版日期｜2022/03/30
地鐵站
- 作者｜何致和
- 出版社｜木馬文化
- 出版日期｜2022/01/05
流氓王信福
- 作者｜張娟芬
- 出版社｜衛城出版
- 出版日期｜2022/03/09
夜官巡場Iā-Kuan Sûn-Tiûnn
- 作者｜張嘉祥
- 出版社｜九歌出版
- 出版日期｜2022/07/30
殘骸書
- 作者｜陳列
- 出版社｜印刻出版
- 出版日期｜2023/01/31
弟弟
- 作者｜陳慧
- 出版社｜木馬文化
- 出版日期｜2022/12/18
我長在打開的樹洞
- 作者｜程廷Apyang Imiq
- 出版社｜九歌出版
- 出版日期｜2021/04/29
新寶島
- 作者｜黃崇凱
- 出版社｜春山出版
- 出版日期｜2021/05/04
沒口之河
- 作者｜ 黃瀚嶢
- 出版社｜春山出版
- 出版日期｜2022/12/06
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