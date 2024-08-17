0471特技肢體劇場再登愛丁堡藝穗節 親子劇獲好評

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者簡玉晴倫敦17日專電）2024英國愛丁堡藝穗節台灣季於8月1日至25日登場，0471特技肢體劇場（0471 Acro Physical Theatre）今年第二度參與，有別於去年雙人作品Duo，這次帶來親子友善節目「誰是老大？」，由3位成員共同出演。

成員們皆有特技背景，包括團長兼創作者的孫正學、團員兼創始成員的夏鈴，以及這部作品新增的成員吳為爵。孫正學帶領的劇團以馬戲為主，利用特技肢體動作，例如堆疊技巧，作為主要表演媒介。

「誰是老大？」講述3個既好勝又頑皮的手足，被單獨留在家裡時的故事。雖然3人在家中會互相打鬧，但也有彼此幫助與陪伴的時刻。整部作品不僅充滿活力，也融合高難度特技且互動性十足。

孫正學說，「誰是老大？」設計背景以小朋友的視角出發，為了讓表演能夠傳達給孩子更多的想像空間，他需要經過不斷的觀察與嘗試。由於劇中有許多追逐場景，動畫「湯姆貓與傑利鼠」也成為他的靈感來源之一。

在愛丁堡藝穗節期間，這部作品也獲得了英國表演藝術訊息及評論平台Broadway Baby的4顆星評價。

官方售票平台上，有觀眾在回饋寫說這個節目是適合家庭、有趣的特技表演。家中的孩子年齡介於6至13歲，都非常喜歡這部作品，尤其是觀賞特技表演時，心跳會隨著展演過程而加速。

0471特技肢體劇場在為期3週的藝穗節期間，一週6天皆有演出場次。面對藝穗節密集演出，新加入的團員吳為爵表示，出國前已做好準備，雖然肌肉仍會痠痛，但還能撐下去。

第二次來到愛丁堡藝穗節的夏鈴則是表示，已經習慣這樣的強度，而且這次有3人一起上台，整體表演風格也更佳歡樂，感覺壓力沒那麼大。

值得一提的是，0471特技肢體劇場工作人員說，這部作品的中文名稱「誰是老大？」使用的是疑問句，但英文劇名卻是肯定句「我是老大（I’m the boss）」。雖然這名稱一開始是在外文專業的友人建議下取名，來到英國表演後卻發現，用肯定句的方式更呼應當地文化。

然而，這次分配到的場地是上次的3倍大，票房壓力也隨之提高。面對不穩定的售票情況，孫正學表示藝穗節有許多優秀的演出內容，卻不一定能反映在票房銷量。主要還是看見觀眾有很好的回饋時，希望好的作品能被更多人看見。

除此之外，這部作品風格與去年的Duo是完全不同，因此劇團在行銷手法與客群定位上，都必須重新調整。

劇團也快速因應這次的作品，發想出新的行銷方式。團員們先是用擅長的特技吸引目光，並發放貼紙給小朋友，再順勢將傳單給家長。現場小朋友拿到貼紙時，還高興地大喊：「我是老大！我是老大！」（I’m the boss! I’m the boss!）

「誰是老大？」在節目尾聲，還邀請台下的小朋友上台，除了讓孩子們使用最愛的泡泡機，為劇場增添童趣外，還帶著他們參與簡單的特技動作，現場互動感十足。（編輯：張芷瑄）1130817

0471特技肢體劇場今年第二度參加愛丁堡藝穗節台灣季，他們帶來親子友善的節目「誰是老大？」，由3位成員共同出演。（何肇昇提供）中央社記者簡玉晴傳真 113年8月17日

「誰是老大？」講述3個既好勝又頑皮的手足，被單獨留在家裡時的故事。雖然3人在家中會互相打鬧，但也有彼此幫助與陪伴的時刻。（何肇昇提供）中央社記者簡玉晴傳真 113年8月17日