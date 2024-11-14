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許博允逝世週年 朱宗慶打擊樂團等以樂音致敬

2024/11/14 20:11（11/14 21:01 更新）
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紀念新象藝術創辦人也是作曲家許博允逝世週年，新象藝術將舉行紀念演出，藝術總監樊曼儂（左起）、京劇名伶魏海敏與朱宗慶打擊樂團副執行長林冠婷14日共同出席宣告記者會。（新象提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月14日
紀念新象藝術創辦人也是作曲家許博允逝世週年，新象藝術將舉行紀念演出，藝術總監樊曼儂（左起）、京劇名伶魏海敏與朱宗慶打擊樂團副執行長林冠婷14日共同出席宣告記者會。（新象提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月14日
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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）紀念新象藝術創辦人也是作曲家許博允逝世週年，新象藝術將舉行紀念演出，包括朱宗慶打擊樂團、京劇名伶魏海敏以及小提琴家魏靖儀、鋼琴家葉綠娜、汪奕聞等將以音樂劇場形式向一代樂人致敬。

許博允創作充滿前衛性與實驗性，畢生致力推動國際文化交流，1978年與夫人樊曼儂創立新象至今，將重要藝術節目帶進台灣，開拓國人藝術視野，不遺餘力。紀念演出以音樂劇場呈現，全場音樂均為許博允創作，由許博允兒子許維城擔任總導演，加入舞蹈、馬戲與多媒體設計，展現許博允的音樂宇宙。

新象藝術總監也是台灣長笛教母樊曼儂今天在記者會上表示，與許博允相處幾十年，「他對我說就是一個大千世界，他的創作空間格局寬廣，他特別喜歡打擊樂，因為打擊樂可以沉重也可以綿長，我們很願意在許先生過世一年之後，重新好好呈現他的音樂。」

根據新象的新聞資料，這場音樂會曲目包括「琵琶隨筆」是許博允作品中演出頻率最高的樂曲，「生．死」則是許博允1974年閱讀奚淞小說「哪吒」啟發創作，描繪死生的一體兩面；「點．線．面．體」是許博允2017年創作，由朱宗慶打擊樂團首演。

朱宗慶打擊樂團副執行長林冠婷表示，朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶非常重視這場紀念音樂會的演出，「朱老師常說是許博允的引薦，開啟了他的現代音樂之路，最終創立朱宗慶打擊樂團；朱老師常說朱團有很多瘋子，許先生更是；這次能用打擊樂演出來紀念，是朱老師認為最好的追思方式。」

「樓蘭女」則是許博允的戲曲創作，魏海敏表示新象節目開啟她從戲曲演員到全能演員很重要的視野，這次她將演出「樓蘭女」中的樂曲之一「羅布泊」，「我一路聽許先生編的曲調，自己根據曲調來編腔，很感謝許先生跟樊老師，鼓勵我去演『慾望城國』，讓傳統戲曲有了新的進化，我才知道怎麼演壞女人。」

雖然許博允已經逝世1年，但是新象上下都不覺得他已經離開，新象藝術副總經理黃琪珊表示，因為許博允的辦公室仍保留，「我們常常覺得他只是出了一趟很久的國，隨時都會回來。」黃琪珊說辦公室同事有問題無法抉擇時，還會去許先生辦公室用硬幣擲茭，「讓他做決定。」

新象藝術節目部協理蔡昀修表示，馬戲演出是許博允生前晚期最想引進的製作之一，「當時已經找到俄羅斯、哥倫比亞等國家級馬戲演員參與，後因俄烏戰爭暫緩，這次紀念演出也將邀請馬戲演員與音樂交融，用馬戲向許先生致敬。」

「Viva, Mr. Hsu!許博允紀念音樂會」將於11月30日及12月1日演出，地點在北藝中心球劇場。（編輯：陳政偉）1131114

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