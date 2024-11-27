幕後英雄1 / 林俞伶為劇場演出搶時間 後台魔術般管理服裝

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）演員西裝亮麗登台，燈暗燈亮瞬間全身行頭改變，彷彿魔術般，仰賴後台快換巧手為舞台劇搶時間。大型百老匯音樂劇來台最愛合作的服裝管理林俞伶，痛快玩也享受幕後打點的成就感。

「在後台就像打仗，一分鐘幫演員換上一套3件式的西裝是基礎功力！」劇場工作者、服裝設計師林俞伶爽朗的笑聲迴盪在大稻埕永樂市場4樓的工作室。

什麼是劇場服裝管理，林俞伶接受中央社專訪解釋，這個職位是快速換裝任務的主要執行者，需要事前規劃快換流程與區域，演出過程協助演員換裝，同時得負責衣物清潔、修補和管理，演出結束後整理好服裝，清點交還給劇團才會完工，日升前進劇場、日落後離開是常態。

林俞伶畢業於實踐大學服裝設計學系，求學期間就在知名劇場服裝設計林恒正帶領下參與劇場，為演員修補衣服、快速換裝。儘管畢業後在成衣品牌設計有穩定工作，還是壓抑不住想創作的心，2006年鼓起勇氣創業、展開獨立接案生涯。

回憶草創初期，林俞伶什麼案子都接才能溫飽，服裝設計案做、服裝管理案工作也做，甚至還去當新娘秘書幫人化妝。但扎實走過每一步都是基石，逐漸在劇場圈被認識後，連國外表演團體來台灣都會找林俞伶合作。她開心分享，當年美國流行音樂天后碧昂絲（Beyonce） 開台灣演唱會，自己是後台服裝管理團隊唯一的台灣工作人員。

後來林俞伶也陸續參與「獅子王」、「美女與野獸」等大型百老匯音樂劇在台的服裝管理，並為英國美聲天后莎拉．布萊曼（Sarah Brightman）等打點演唱會服裝。

林俞伶形容這份工作是用時間、體力與專注度換取金錢，不管多有經驗還是會出錯，得不斷與被換裝者搭配練習。有時還像貼身保母，注意演員狀況，例如有次舞台劇「寶島一村」巡迴到雲南時，大家沒意識到場域海拔，演員忽然有高山反應喘不過氣時，她能緊急反應給劇團行政，「我的隨身袋子裡不僅有針線，還有各式藥品。」

另外，不論在台灣或外國，每到一個新場館她就會瘋狂逛街，確定哪裡有洗衣店、哪裡能修改衣服、購買服裝零件，手機地圖存滿各式店家標籤，還摸透哪家貨運最便宜或運送最快，才來得及把欠缺道具補齊，開玩笑說：「看運輸物流像股票看盤一樣緊張。」

不知不覺投入這份工作將近30年，林俞伶認為，她依舊很喜歡、熱忱滿滿，享受在後台見證演員穿上表演服的喜悅、完成精彩演出的痛快。不過近年她慢慢把服裝管理工作交棒給年輕夥伴，轉向專攻劇服設計，甚至自費到香港芭蕾舞團製作部從零學習。

她坦言：「師傅們慢慢老了，能合作做衣服的人越變越少」，只能把手藝學好填補住產業斷層，也很感謝表演藝術團體願意信任她，給予機會創作表演服裝，如人氣外百老匯音樂劇LPC、音樂劇「再會吧！北投」、台北木偶劇團等。

不過林俞伶也認為，過去豐富的服裝管理經驗對現在的工作幫助很大。她能主動把快換思維納入前端設計，讓演員流暢換裝搶時間，「一齣戲要好看重點就是節奏，無論是喜劇悲劇，絕不能因為換服裝耽擱，劇場是team work（團隊合作）！」

林俞伶最後透露這份工作的小小職業傷害，那就是被「破哏」，曾有魔術師找她協助調整服裝，還把破解影片傳給她解析，「現在我什麼都知道了！」不過也再次讓她感受到服裝管理、服裝設計都像變魔術，希望自己的巧手能為劇場帶來更多驚喜。（編輯：陳政偉）1131127