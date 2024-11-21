本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票千萬獎5張未領 全家買餅乾幸運兒快現身
首頁 / 文化
首頁 / 文化

幕後英雄1 / 從金庸全集到蔡琴演唱會 林秦華樂當書的服裝設計師

2024/11/21 13:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北21日電）一本書的賣相經常左右書籍銷售，甚至影響讀者珍藏意願，曾為金庸全集設計封面，也曾操刀蔡琴演唱會海報的林秦華表示，他就像書的服裝設計師，希望將穿這件衣服的人襯得更美。

林秦華接受中央社專訪表示，書就是一個美的形式，它好像很靜態，但展開後就變成一個立體空間，如同一個可以折疊的小宇宙，本身又有很精彩的智慧、哲理及美的內容，「我覺得書的形式就是很迷人。」

林秦華1978年生於台北，從小就愛畫畫的他，在校成績卻總不盡理想，不過家人卻一直支持他畫畫，經常出國經商的父親更常帶精美的畫冊回國，讓林秦華很早就接受國外前衛藝術的洗禮。

一直到進入復興商工就讀，人生產生很大的轉變，「因為以前在全班成績總是倒數，突然變成全班第1名，對自己開始有信心。」之後陸續到景文技術學院、倫敦傳播設計學院完成學業，接受完整的訓練。

出社會後，林秦華先後在「傢飾雜誌」、「洋蔥設計」工作，期間發覺「書」這個商品是他最喜歡的，也是一項最容許發揮個人特質的設計，於是開始投入書籍設計的行列，代表作包括「築生講堂」系列文宣，「他們在島嶼寫作」電影DVD裝幀設計，蔣勳作品「歲月靜好」，林懷民作品「激流與倒影」，以及北師美術館「不朽的青春─台灣美術再發現」畫冊。

不過林秦華坦言，第1次設計的封面做得並不滿意，「我覺得這個編輯大概不會再用我了。」不過他視每一次合作都是一次寶貴的學習，也是個人生命經驗的投入，他充分與編輯和作者溝通，試圖了解他們的想法，再予以轉化。

林秦華以今年設計修訂版「金庸全集」為例，負責的編輯鄭祥琳就認為要做得跟以前不一樣，而過去這位編輯已經手多次金庸作品的改版工作，與金庸生前往來密切，「她認為過去金庸封面偏古典、水墨風格，但時代在變，現在的讀者也變得不一樣了，因此需要有一些改變。」

林秦華於是開始構思，除了書名一定用金庸寫的字以外，希望每一部都有自己的主視覺，於是光是和編輯挑照片，就看了數百張，「這個主視覺有點像是書名的密碼，暗示著故事裡的一個場景。」

「設計之初我非常依賴編輯，因為他們對文本有更深入的理解，透過與編輯的溝通和激盪，往往可以創造出更好的設計。一件好作品的誕生，有一半的功勞是編輯，如果編輯代表業主，有好的業主才有好的設計。」林秦華說。

林秦華也談到為北師美術館製作的系列畫冊，其中「光─台灣文化的啟蒙與自覺」，幾乎把他十幾年來所學的技藝都用上了，「這是一本非常重量級的畫冊，收集大量的畫作、文獻、論文。展覽會結束，但書會留下來，幸運的話可能是80、100年，它就是一本重要的文獻，你必須更認真去對待它。」

此外，林秦華特別擅長用「字」，「我覺得文字本身有香味，你只要挑對字型，然後剛好襯出它的字意，那個美感就出來了。」

林秦華認為，1本書找100個設計師來設計，就會有100個完全不同的封面，「設計就是傳達，你要適切傳達內容，然後用一個比較獨特的形式來展現它，如果這個設計可以得到比較大的共鳴，它就是好的設計。」（編輯：龍柏安）1131121

金庸
「金庸百年傳奇」國際學術研討會 開創多元研究視野百年金庸特展華山登場 為台灣「金庸館」暖身
幕後英雄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
幕後英雄2 / 小劇做起許下藝術鎮心願 「北投小戲節」串聯街坊
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：