幕後英雄1 / 從金庸全集到蔡琴演唱會 林秦華樂當書的服裝設計師

一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

（中央社記者邱祖胤台北21日電）一本書的賣相經常左右書籍銷售，甚至影響讀者珍藏意願，曾為金庸全集設計封面，也曾操刀蔡琴演唱會海報的林秦華表示，他就像書的服裝設計師，希望將穿這件衣服的人襯得更美。

林秦華接受中央社專訪表示，書就是一個美的形式，它好像很靜態，但展開後就變成一個立體空間，如同一個可以折疊的小宇宙，本身又有很精彩的智慧、哲理及美的內容，「我覺得書的形式就是很迷人。」

林秦華1978年生於台北，從小就愛畫畫的他，在校成績卻總不盡理想，不過家人卻一直支持他畫畫，經常出國經商的父親更常帶精美的畫冊回國，讓林秦華很早就接受國外前衛藝術的洗禮。

一直到進入復興商工就讀，人生產生很大的轉變，「因為以前在全班成績總是倒數，突然變成全班第1名，對自己開始有信心。」之後陸續到景文技術學院、倫敦傳播設計學院完成學業，接受完整的訓練。

出社會後，林秦華先後在「傢飾雜誌」、「洋蔥設計」工作，期間發覺「書」這個商品是他最喜歡的，也是一項最容許發揮個人特質的設計，於是開始投入書籍設計的行列，代表作包括「築生講堂」系列文宣，「他們在島嶼寫作」電影DVD裝幀設計，蔣勳作品「歲月靜好」，林懷民作品「激流與倒影」，以及北師美術館「不朽的青春─台灣美術再發現」畫冊。

不過林秦華坦言，第1次設計的封面做得並不滿意，「我覺得這個編輯大概不會再用我了。」不過他視每一次合作都是一次寶貴的學習，也是個人生命經驗的投入，他充分與編輯和作者溝通，試圖了解他們的想法，再予以轉化。

林秦華以今年設計修訂版「金庸全集」為例，負責的編輯鄭祥琳就認為要做得跟以前不一樣，而過去這位編輯已經手多次金庸作品的改版工作，與金庸生前往來密切，「她認為過去金庸封面偏古典、水墨風格，但時代在變，現在的讀者也變得不一樣了，因此需要有一些改變。」

林秦華於是開始構思，除了書名一定用金庸寫的字以外，希望每一部都有自己的主視覺，於是光是和編輯挑照片，就看了數百張，「這個主視覺有點像是書名的密碼，暗示著故事裡的一個場景。」

「設計之初我非常依賴編輯，因為他們對文本有更深入的理解，透過與編輯的溝通和激盪，往往可以創造出更好的設計。一件好作品的誕生，有一半的功勞是編輯，如果編輯代表業主，有好的業主才有好的設計。」林秦華說。

林秦華也談到為北師美術館製作的系列畫冊，其中「光─台灣文化的啟蒙與自覺」，幾乎把他十幾年來所學的技藝都用上了，「這是一本非常重量級的畫冊，收集大量的畫作、文獻、論文。展覽會結束，但書會留下來，幸運的話可能是80、100年，它就是一本重要的文獻，你必須更認真去對待它。」

此外，林秦華特別擅長用「字」，「我覺得文字本身有香味，你只要挑對字型，然後剛好襯出它的字意，那個美感就出來了。」

林秦華認為，1本書找100個設計師來設計，就會有100個完全不同的封面，「設計就是傳達，你要適切傳達內容，然後用一個比較獨特的形式來展現它，如果這個設計可以得到比較大的共鳴，它就是好的設計。」（編輯：龍柏安）1131121