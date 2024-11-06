幕後英雄 / 姚經玉為藝術片打開一扇窗 策劃影展拉近影迷距離

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者王心妤台北6日電）電影圈的人看見海鵬影業總監姚經玉總是姚哥、姚哥喊著，他除了常將世界影展的電影引進台灣，為藝術片影迷打開一扇窗，也擁有策展人身分，為影迷打開更多元的觀影大門。

姚經玉大學就讀建築系，也曾當過室內設計師，甚至因為天分高，想轉行進入電影圈時，設計事務所的長官們甚至開出5年之約，約好5年內，若他想回頭，事務所永遠為他留個位子。

不過他們都小看了姚經玉對電影的愛，他一頭鑽進電影圈裡，也飛到海外市場展，從茫茫大海中挑出喜歡的電影並帶回台灣發行，像是不丹導演、台灣女婿巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）的首部長片「不丹是教室」和第2部電影「不丹沒有槍」，都是由姚經玉引進台灣。

姚經玉接受中央社記者專訪表示，他對民族電影本就很有興趣，而「不丹是教室」有著現代少見的質樸、清新感，讓他決定談下台灣發行權，由於不丹沒有戲院，台灣成為「不丹是教室」的第一個放映地，「導演對於第一部片，第一個放映的地方是老婆的家鄉也很開心。」

為了讓台灣觀眾更有親切感，姚經玉跟著監製賴梵耘重新琢磨片中字幕，除了對白，貫穿全片的歌曲歌詞也重新翻譯，希望更貼近台灣用法，讓台灣觀眾感受更親切。

姚經玉笑著說，到了「不丹沒有槍」時，他一直希望能加強台灣跟巴沃邱寧多傑的連結，由於電影跟選舉有關，他甚至建議放入一些台灣的投票畫面。

今年將角逐金馬獎最佳攝影、最佳造型設計的「香巴拉」其實是尼泊爾片，由於電影語言是藏語，符合金馬獎華語片的報名規定。姚經玉也挑戰讓「香巴拉」報名，果然獲得好評，也讓觀眾看見喜馬拉雅山上多爾波地區的獨特高山風景。

姚經玉20餘年來將許多影展藝術片引進台灣，更將對民族電影的熱愛投注於策展中，像是文化部蒙藏文化中心主辦的「世界民族電影節」，姚經玉已經策展4年。

近年世界村的概念普及，姚經玉說，不同地區的文化或生活差異也逐漸縮小，「就像西藏或是蒙古被形容是最後一塊淨土，這邊或許生活比較辛苦，不過人心很純淨。我希望做這些電影，讓大家看到這些珍貴。」

姚經玉同時是資深製片、監製，他也參與桃園電影節的策展，今年將已故「秀場天王」豬哥亮選為焦點影人獲得好評。姚經玉說：「很多人其實認為電影是藝術，當然是藝術，但它也是個文化。而豬哥亮就是庶民文化重要代表，曾走過的娛樂軌跡，都說明豬哥亮是個文化，希望能在影展呈現這個面向。」

姚經玉不只是國際藝術片與台灣影迷的橋梁，他也用自己對電影的熱愛，鋪墊出一年又一年的影展，讓影迷能用更簡單的方式，接觸更多元的電影。（編輯：張雅淨）1131106