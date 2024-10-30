幕後英雄1 / 導覽員呂維琴剖析藏家視角 為藝術品挖掘潛在買家

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者王寶兒台北30日電）博物館、美術館常見導覽解說為民眾解惑，藝術博覽會作為藝術交易重要平台，大眾導覽可視作開發新藏家管道之一，如台北藝博會導覽員呂維琴，導覽之餘也懂得以藏家角度分析如何看門道。

聽呂維琴導覽，字正腔圓與唱作俱佳是最大特色。ART TAIPEI 2024 台北國際藝術博覽會期間，她像導遊，帶觀眾在來自各國且風格迴異的畫廊展間遊走，走到多數人看不懂的抽象畫前，她化身老師，比劃著畫就像黑板，說看畫怎麼看，要看就要看顏色、線條還有畫布上的位置。

看觀眾眼神還有不解，呂維琴又會變成採訪者，會拉著畫廊老闆討要解說，問風格、特色與故事，一來一回間聽得觀眾頻頻點頭，1小時導覽結束，追隨他的聽眾越來越多，還有觀眾追著她，央求她再多講講藝術品故事。

這一身功夫來自呂維琴不同歷程累積，呂維琴接受中央社記者專訪表示，她畢業於國立藝專，從小因為聲音高，愛說話，被老師點名參加演講、朗讀比賽，回家練習，爸爸還會要她嘗試站在茶几上開講，如此才能不怯場，而在藝專前她任職於警察廣播電台，後來在節目「青春之歌」當起主持人。

「我就這樣在電台待了6、7年，那時還是黑膠唱片年代，工作內容就是膠片送來，我幫忙打歌，一直關在錄音室裡，我覺得自己與社會沒有接觸。」呂維琴回憶，後來她離職陸續從事金融、設計業，為業主尋找軟裝裝飾物件時，開始要接觸藝術品。

呂維琴說，她從小便喜歡美的事物，對顏色、形狀格外敏銳，當時看到台北市立美術館正在徵詢導覽志工，便立刻報名，希望能為自己培養對於藝術的專業能力，如今已擔任志工近20年。台北藝博會長期與北美館團隊合作，因而在台北藝博會期間，她也會協助導覽，對她而言是新的挑戰。

「對我來說，大眾導覽是很必要的，尤其在藝博會這樣的場域。」呂維琴說，她自己也是藏家，面對可能成為藏家的觀眾，她會試著引領觀眾思考購藏的重點與吸引力，不過能否真正幫藝術品結緣是其次，在經過導覽後，「觀眾擁有好的表情與眼神，就是我最好的回饋。」（編輯：龍柏安）1131030

台北市立美術館導覽志工呂維琴（左）日前在ART TAIPEI 2024台北國際藝術博覽會期間擔任導覽員，為大眾解說展場藝品，吸引不同年齡、族群的觀眾聆聽。中央社記者王寶兒攝 113年10月30日