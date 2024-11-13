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幕後英雄1 / 小劇做起許下藝術鎮心願 「北投小戲節」串聯街坊

2024/11/13 19:53（11/13 20:06 更新）
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一群北藝大出身的劇場工作者籌辦「北投小戲節」，盼用藝術串連街坊，團隊日前舉辦5週年里程碑活動，國內新興表演藝術平台、演出團隊與自媒體創作者都到場同歡。（北投小戲節提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年11月13日
一群北藝大出身的劇場工作者籌辦「北投小戲節」，盼用藝術串連街坊，團隊日前舉辦5週年里程碑活動，國內新興表演藝術平台、演出團隊與自媒體創作者都到場同歡。（北投小戲節提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年11月13日

一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）在台北北投捷運站轉角巷弄的二手書店裡，每年年底20多人規模小劇場燈亮、燈暗造夢，一群北藝大出身的劇場工作者籌辦「北投小戲節」，盼從做一齣小戲開始，用藝術串聯街坊。

「北投不只有溫泉，還有書店、小型展演！」北投小戲節製作人王政中接受中央社記者專訪幽默點出，從就讀北藝大劇場設計系迄今到運營「山峸二手書店」，幾乎已在北投生活超過10年，細數這個歷史悠久的藝術重鎮，他驕傲滿滿，不僅有日治時期運營溫泉場館，更有平埔聚落遺跡、眷村場域與酒家菜文化等，寫滿不同族群生活故事。

今年剛滿5歲的北投小戲節，是他與北藝大學弟「山峸製作設計」負責人袁浩程共同經營，長期在地孵育中小型劇場作品的實驗平台，透過戲劇節牽起北投的人文藝術與溫暖。

王政中分享，最初起點源於袁浩程多年前曾參與日本劇團52PRO！的舞台製作，透過他們接觸到東京下北澤成立逾40年的「本多劇場」。擁有多個中小型劇場的「本多劇場」，鼓勵創作團隊從數十人小規模演出開始，藉由觀察觀眾反應、調整作品，待作品較成熟後，再去挑戰更大規模場地，陪伴創作者階梯式成長。

王政中回憶，下北澤小劇場林立的街區與創作能量讓袁浩程相當嚮往，回台後，便邀請同為劇場背景的他和沈琬婷擔任製作人，以書店小劇場空間為軸心籌辦北投小戲節，從「做好一齣小戲」為初心，盼盡棉薄之力支持新興劇團，提供銜接專業訓練場域。

「藝術需要產出展示的舞台，藝術家也需要持續與民眾對話」，王政中在成為二手書店負責人前，曾於北藝大擔任助教多年，與同學們交流過程，明白大家渴望舞台也得練習與社會溝通。因此，他與夥伴希望幫助創作者在資源有限下，階段性把作品建構出來，知道哪裡不足後持續修改、積累能量。

5年來，北投小戲節已與23組團體合作，孵育3組創新團體，打造26齣新節目。王政中開心表示，許多作品後來有機會到更大舞台展演，雖然常開玩笑要大家別回來，「但有新嘗試很歡迎，小戲節就是讓大家打怪練功之處。」

同時，王政中明白培養劇場觀眾需要時間，得從在地經營，書店正好是中性橋梁，不僅大人小孩來看書時能接觸到表演資訊；沒演出時，小劇場空間也能籌辦講座、小型影展或市集。他們也將演出場地延伸到周圍餐酒館、店家，讓看戲更加生活化，也能促進街區經濟。現在反倒年底時周邊店家會催問「活動海報怎麼還沒來」，還成功吸引非劇場背景的北投人擔任小戲節實習生。

王政中指出，近年主創團隊更結合溫泉飯店文化，開發出桌遊互動式定目劇「天亮前的那卡西」，今年夏季進駐北投老爺酒店，展開近1個月的長銷演出。這也讓他們更有信心，第5年開始期待讓北投成為連結士林、淡水周邊藝術科系和藝文場館的創作據點，打造「北投藝術鎮」串聯共好。（編輯：陳政偉）1131113

「北投小戲節」團隊與貪食德工作室合作推出結合溫泉飯店文化的桌遊互動式定目劇「天亮前的那卡西」，並於2024年夏季進駐北投老爺酒店，進行近一個月長銷演出。（北投小戲節提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年11月13日
「北投小戲節」團隊與貪食德工作室合作推出結合溫泉飯店文化的桌遊互動式定目劇「天亮前的那卡西」，並於2024年夏季進駐北投老爺酒店，進行近一個月長銷演出。（北投小戲節提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年11月13日
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