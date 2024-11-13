幕後英雄1 / 小劇做起許下藝術鎮心願 「北投小戲節」串聯街坊

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）在台北北投捷運站轉角巷弄的二手書店裡，每年年底20多人規模小劇場燈亮、燈暗造夢，一群北藝大出身的劇場工作者籌辦「北投小戲節」，盼從做一齣小戲開始，用藝術串聯街坊。

「北投不只有溫泉，還有書店、小型展演！」北投小戲節製作人王政中接受中央社記者專訪幽默點出，從就讀北藝大劇場設計系迄今到運營「山峸二手書店」，幾乎已在北投生活超過10年，細數這個歷史悠久的藝術重鎮，他驕傲滿滿，不僅有日治時期運營溫泉場館，更有平埔聚落遺跡、眷村場域與酒家菜文化等，寫滿不同族群生活故事。

今年剛滿5歲的北投小戲節，是他與北藝大學弟「山峸製作設計」負責人袁浩程共同經營，長期在地孵育中小型劇場作品的實驗平台，透過戲劇節牽起北投的人文藝術與溫暖。

王政中分享，最初起點源於袁浩程多年前曾參與日本劇團52PRO！的舞台製作，透過他們接觸到東京下北澤成立逾40年的「本多劇場」。擁有多個中小型劇場的「本多劇場」，鼓勵創作團隊從數十人小規模演出開始，藉由觀察觀眾反應、調整作品，待作品較成熟後，再去挑戰更大規模場地，陪伴創作者階梯式成長。

王政中回憶，下北澤小劇場林立的街區與創作能量讓袁浩程相當嚮往，回台後，便邀請同為劇場背景的他和沈琬婷擔任製作人，以書店小劇場空間為軸心籌辦北投小戲節，從「做好一齣小戲」為初心，盼盡棉薄之力支持新興劇團，提供銜接專業訓練場域。

「藝術需要產出展示的舞台，藝術家也需要持續與民眾對話」，王政中在成為二手書店負責人前，曾於北藝大擔任助教多年，與同學們交流過程，明白大家渴望舞台也得練習與社會溝通。因此，他與夥伴希望幫助創作者在資源有限下，階段性把作品建構出來，知道哪裡不足後持續修改、積累能量。

5年來，北投小戲節已與23組團體合作，孵育3組創新團體，打造26齣新節目。王政中開心表示，許多作品後來有機會到更大舞台展演，雖然常開玩笑要大家別回來，「但有新嘗試很歡迎，小戲節就是讓大家打怪練功之處。」

同時，王政中明白培養劇場觀眾需要時間，得從在地經營，書店正好是中性橋梁，不僅大人小孩來看書時能接觸到表演資訊；沒演出時，小劇場空間也能籌辦講座、小型影展或市集。他們也將演出場地延伸到周圍餐酒館、店家，讓看戲更加生活化，也能促進街區經濟。現在反倒年底時周邊店家會催問「活動海報怎麼還沒來」，還成功吸引非劇場背景的北投人擔任小戲節實習生。

王政中指出，近年主創團隊更結合溫泉飯店文化，開發出桌遊互動式定目劇「天亮前的那卡西」，今年夏季進駐北投老爺酒店，展開近1個月的長銷演出。這也讓他們更有信心，第5年開始期待讓北投成為連結士林、淡水周邊藝術科系和藝文場館的創作據點，打造「北投藝術鎮」串聯共好。（編輯：陳政偉）1131113