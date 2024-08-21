幕後英雄1 / 為旦角勾勒完美扮相 包頭師張美芳巧手變髮

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）為京劇旦角吊起炯炯有神眉眼，貼上小彎髮片修飾額前，再用大柳鬢勾勒完美臉型，國光劇團箱管組組長、負責包頭容妝的張美芳站在後台30年，成為演員最安心的存在。

在傳統京劇戲班後台，有一群隱身幕後重要人物，管理著有如戲班命脈的重要「戲箱」，裡面放置演員從頭到腳的服裝、梳化與舞台所有道具，主要分成7個部門，大衣箱、二衣箱、三衣箱、盔箱、旗把箱、檢場與容妝。

「箱管就像是每個人家裡一定得有的衣櫃，涵括了後台大小事。」從事容妝逾30年的張美芳溫柔的介紹著，圍裙還插著隨時替演員調整頭髮的梳子。

在劇團裡各箱各有職責，大衣箱掌管文戲戲服，二衣箱負責武戲服飾，三衣箱管理輔助物品及戲鞋等貼身用品，盔箱收整一切盔帽與頭臉部配件，旗把箱則管旗幟刀槍，檢場擔綱變換景幕、收拾道具職責。

而張美芳主要負責被稱為「包頭桌」的容妝，是專門替旦角打造頸部以上造型的部門。因此，要請出王熙鳳、楊貴妃前，演員們都得坐在梳妝檯前，在包頭師巧手下，靈活運用「勒、吊、纏、繞、疊、插」技巧包頭變髮，塑出精緻臉型，最後綴上頭面裝飾華麗登台。目前在台灣會包頭技術的不超過10人。

提及入行契機，張美芳回憶，照顧她長大的爺爺愛看京戲，又想減輕家庭負擔，她在小學5年級就考進隸屬空軍的戲曲教育學校「大鵬劇校」，每天跟著練功、學戲、吊嗓。但她逐漸發現自己會恐懼當演員、不喜歡上台，便聽從老師建議到後台當學徒，從燒水、沏茶開始，在包頭老師傅身旁打下手、觀察學習。

「光練習打片子，就是把假髮片理順、沾上榆樹皮黏液，勾成一小圈的事前準備，就要磨個3到5年。」張美芳指出，包頭師沒有任何捷徑，就得靠一次次扎實練習，尤其在遵守角色人物身分、性格等傳統規矩打扮外，還得會看演員臉型，量身設計出最合適的造型。

就算她已是純熟的包頭師，要打點好一名演員最少仍得花上20至30分鐘，遑論事前把主要造型的假髮編好，就要1小時，事後整理清潔各式片子、髮網也需要一段時間。迎接一場正式演出，包頭師從頭到尾至少得忙上8小時。

同時，容妝更是學無止境。近年國光劇團除了傳統大戲，也積極推出加入當代觀點的新編創作，演員的頭飾造型變得流行時尚，張美芳為此在工作之際到中國拜師，和北京著名設計師王桂蓉學習梳理影視古裝頭的竅門手法，她再結合京戲傳統經驗，融會貫通成自己的作品。

是劇校也是演員出身，張美芳明白演員們上台前準備時間，梳化時總是安靜陪伴，「我很敬佩每一名演員，我知道他們都是從小練習，要登台前得需要付出多少心血，那不是容易的事。」因此協助每個人以最美扮相現身，亮麗展現苦練成果，是張美芳擔任容妝最有成就感的事。

從國光創團初期是年紀最輕的箱管成員，到現在劇團將邁入30週年，已成為後台數一數二的資深前輩，張美芳依舊樂在其中，甚至女兒也從小熏陶在劇團，看著媽媽替演員巧手妝點，現在成為台北新劇團的包頭師傅。張美芳期盼這門專業手藝不會消失，持續為用心的演員助陣。（編輯：龍柏安）1130821