幕後英雄1 / 導演李權洋投身兒少戲劇 鼓勵新創作者加入發揮

一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

（中央社記者洪素津台北14日電）導演李權洋專注在拍攝兒少戲劇，希望傳達「小孩要什麼，而不是我們要小孩做什麼」，回歸到小孩本身；他也鼓勵新的年輕創作者可以加入，「是一個很好發揮自己的機會。」

李權洋過去曾執導以兒童為主的「銅板少年」、「百味小廚神」等戲發跡，李權洋接受中央社專訪時被問到為何專注拍攝兒少相關議題，他分享自身經歷，透露小時候在社區裡，因為無聊開始觀察警衛，社區的大廳櫃台變成下課必去的地方，「我有一天看到警衛被住戶罵完，我竟然跑去跟他聊天。」

李權洋當時的舉動，不僅化解了警衛的尷尬，也讓社區大廳櫃台從此變成他和其他鄰居小孩一起玩的地方，而他小小的一個舉動，竟帶來意想不到的效果，而這樣的地點可以是社區大廳，又或是雜貨店， 事實上，這就是他近期最新挑戰的兒童喜劇作品「什麼都沒有雜貨店」的主場景。

針對兒少議題，李權洋表示在兒少戲劇上的呈現也是慢慢在學習和吸收，「兒少它是慢慢、慢慢的有資源，以前是沒有，所以非常不好拍。」

李權洋鼓勵新加入的年輕創作者加入兒少議題創作，「兒少也需要大量新的人才進來發展，我覺得是就產業面而言，這是一個好的發展。」

李權洋解釋，這個市場出現一個新的類型（兒少），這個類型的容錯率是高的，「小朋友的片成本不會高，去執行的壓力就不會那麼大，小朋友也很好取悅，他們笑點很多、很好滿足，所以在這個情況下可以多方發揮創意，把自己想要說的想法或是議題也好，呈現在作品上。」

接觸到兒少李權洋才慢慢學習到，進而得到「for child」而不是「about child」的重點，「我們要著重在小孩的需求，小孩想要知道什麼，而不是我們要小孩去做什麼。」

未來李權洋也希望自己的作品能持續關注兒少議題，「我們要去相信小朋友所說的話，因為很多時候是我們忽略小朋友。」（編輯：龍柏安）1130814