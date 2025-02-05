「莎姆雷特」5月加場 鍾欣凌：趁現在還有體力演出

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）李國修紀念作品「莎姆雷特」2024年經典再現，北中南10場演出，一票難求；劇團今天宣布，將於5月在台北國家戲劇院終極加演，主演群鍾欣凌也期待，趁現在還有體力時來演。

演出至今超過30年的經典喜劇「莎姆雷特」，去年匯聚屏風表演班子弟兵合體演出，好評不斷，在粉絲不停敲碗下，終於確定5月將正式加演。

號召眾演員合體的曾國城，今天透過劇團分享，認為能與這些老朋友再度演出非常不容易，很高興能收到大家滿滿好評，盼5月延續這次感動給大家。

兼任監製及演員的亮哲則表示：「能重新製作這個經典作品非常開心，不過在監製的角度，其實壓力很大，包含服裝都是重新製作，而從哥（唐從聖）也是第一次參與演出，並且是戲份最重的團長這個角色，他幾乎不缺席每次排戲；希望這齣戲都能一直演下去，讓更多觀眾進場觀賞這齣進化過的『莎姆雷特』經典版」。

鍾欣凌也提到，「其實剛開始覺得要拚10場，很忐忑也很緊張，但當一演到第10場就覺得怎麼突然要結束了；尤其這次經典版，心情非常感慨，年歲已大、體力還是有差，像我與城哥（曾國城）都不太能蹲，剛哥（朱德剛）也剛過60歲生日，但這些老將真的很厲害，都還能在台上飛來飛去！」

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一聽到加演消息，鍾欣凌表示：「當時最後一場演出，其實很捨不得，好像真的要說再見，因為這些人要湊一起真的很難，下次不知道還有沒有機會，真的滿期待可以再跟大家見面」；她也笑說，要趁現在還有體力在台上走來走去演出。

「莎姆雷特」經典版將於5月23、24日在國家戲劇院加演，2月7日下午正式開賣。（編輯：陳仁華）1140205