北市交候任首席指揮 里柏瑞契用中文說「你好」

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）德國指揮亞歷山大．里柏瑞契受邀成為台北市立交響樂團候任首席指揮，預計2026年上任。里柏瑞契今天一開口特別以中文說「你好」，希望與北市交用音樂走在一起。

里柏瑞契（Alexander Liebreich，另譯：李布萊希）自2022年起擔任瓦倫西亞交響樂團藝術總監及瓦倫西亞音樂宮的藝術顧問，2018年起擔任理查．史特勞斯協會主席，曾任慕尼黑室內樂團首席指揮及藝術總監。他曾指揮過BBC交響樂團、巴伐利亞廣播交響樂團、德勒斯登愛樂、聖彼得堡交響樂團等，經驗豐富。

里柏瑞契今天在宣告記者會致詞時表示，「我與北市交已經是一家人，我們從17年前就開始合作，累積很多默契。」未來他每年將會在台灣待8週以上，規劃年度樂季曲目。

目前確知里柏瑞契將會帶來布拉姆斯、巴爾托克、貝多芬、理查．史特勞斯等樂作，也將為作曲家陳其鋼新樂曲作世界首演。

里柏瑞契表示，他最欣賞北市交的地方就是對於音樂的開放性與深度，他記得他與北市交演出理查．史特勞斯（Richard Strauss）的「查拉圖斯特拉如是說（Also Sprach Zarathustra）」時，「樂團對這首作品的詮釋與音樂的理解，這是指揮家最幸運能夠遇見的團隊，我對未來的合作充滿期待。」

里柏瑞契曾經率領慕尼黑室內樂團去北韓演出，他認為不需要什麼事都提到政治，他去北韓演出也是用音樂演奏與溝通，演出內容都是美國音樂與俄國音樂，跟政治毫無關係；但他引用伯恩斯坦的名言：「古典音樂無法帶來世界和平，但至少可以離和平近一點。」

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北市交首席姜智譯代表樂團表示，音樂最重要的就是人與人之間的溝通，對團員來說，里柏瑞契的指揮溫文儒雅，風度翩翩，音樂優雅之餘也不失對音樂的堅持，「今天現場有紅毯，可以說是北市交的喜宴，期待與首席指揮里柏瑞契一起工作。」

在正式上任首席指揮前，里柏瑞契將在11月27日感恩節與北市交合作音樂會，曲目包括作曲家魏本改編自巴赫「音樂的奉獻」的「里切爾卡」以及孟德爾頌「D大調第五號交響曲」；也將與大提琴家阿班．蓋哈特（Alban Gerhardt）帶來蕭斯塔科維契「降E大調第一號大提琴協奏曲」。（編輯：李錫璋）1140303