表坊40週年回創團首演地 賴聲川預告年底新作

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）2024年末表演工作坊迎來創團40週年重要里程碑，導演賴聲川上週回到創團首演場地南海劇場舉辦講座，更預告年底將帶來由馮翊綱、宋少卿、許瑋甯主演的全新喜劇。

40年前，1985年3月表演工作坊的創團作品「那一夜，我們說相聲」，就是在南海劇場演出；從那時起，賴聲川便一直保持豐沛創作能量、帶來超過40部原創作品。「賴聲川的創意學」一書在華語世界發行量已突破100萬，計畫於今天推出英文版。

賴聲川在講座中提到，人類習慣為事物貼上標籤，雖有助於理解世界，同時也限制了想像力。他強調，創作的真正關鍵不在於單純的技巧學習，而是要突破「標籤」所設下的框架，發現標籤與事物之間的縫隙，在這個縫隙中一切皆有可能。

當天賴聲川還展示了「創意思考金字塔圖」，概述創作的內在結構。從靈感作為生活與藝術之間的橋樑，到智慧與方法構建創作的基礎，再到動力、勤奮、工具與經驗等支撐創意實踐的重要元素。他表示，創作並非孤立的過程，而是生活觀察與藝術實踐的融合與交織，兩者不斷發展，形成創意的循環與進化。

賴聲川鼓勵觀眾從新的視角看待日常生活，以孩童般的好奇心去探索世界。他相信，打破固有的認知框架後，創作的無限可能將會展現在眼前，開啟一場無窮的創意旅程。

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除了「賴聲川的創意學」講座，表演工作坊也推出經典劇作回歸與新作首演。39年來巡演不斷的「暗戀桃花源」高雄加演場已於3月15日啟售；相聲劇代表作「這一夜，誰來說相聲？」及「寶島一村」將分別於6月及9月再度上演。

最受矚目的是，賴聲川將於12月帶來的全新創作「那一年，我們下凡」，攜手資深戲劇表演家馮翊綱、宋少卿及金鐘影后許瑋甯，探討現實中的深層問題，開啟藝術與想像的對話。（編輯：李亨山）1140317

劇場導演賴聲川（左）預告表演工作坊40週年不只經典劇作回歸，年底更將帶來由資深戲劇表演家馮翊綱、宋少卿及金鐘影后許瑋甯主演的全新哲學喜劇「那一年，我們下凡」。（表演工作坊提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年3月17日