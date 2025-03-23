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紙風車劇團澎湖演出 人潮爆滿笑聲掌聲此起彼落

2025/3/23 20:41（3/23 20:51 更新）
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紙風車劇團的「藝術卡車」魅力驚人，23日下午在澎湖縣文化局演藝廳前廣場演出「巫頂環遊世界」，主訴由巫婆串聯4個有趣的故事，適合全家同樂的精彩劇目。中央社 114年3月23日
紙風車劇團的「藝術卡車」魅力驚人，23日下午在澎湖縣文化局演藝廳前廣場演出「巫頂環遊世界」，主訴由巫婆串聯4個有趣的故事，適合全家同樂的精彩劇目。中央社 114年3月23日
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（中央社澎湖縣23日電）紙風車劇團「藝術卡車」開抵澎湖，今天下午在文化局演藝廳前廣場演出「巫頂環遊世界」，現場湧入爆滿民眾，笑聲、掌聲此起彼落，澎湖民眾享受到一場高品質的文化演出。

紙風車劇團下午在澎湖文化局演藝廳前廣場，演出「巫頂環遊世界」藝術卡車，文化局演藝廳前廣場、階梯和看台，甚至圍牆台階等，都擠滿了人潮。

包括澎湖縣長陳光復、馬公市長黃健忠、澎湖議會秘書長鄭嘉薇、縣府文化局長陳鈺雲及社會處長周柏雅等人也到場，與民眾一起欣賞這場充滿創意與童趣的演出。

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陳光復表示，紙風車劇團曾於112、113年受邀來澎湖進行春節公演，和澎湖鄉親歡慶春節，今天紙風車劇團首次將藝術卡車開抵澎湖，把精彩生動的演出獻給澎湖民眾，帶來歡樂與感動，更讓澎湖的孩子們能夠在家門口享受到高品質的文化演出，感謝中國信託慈善基金會贊助離島運費及劇團人員辛勤演出。

紙風車劇團藝術卡車開抵澎湖，除了22日前往西嶼鄉開演「武松打虎」舞台劇外，今天下午則在文化局演藝廳前廣場演出「巫頂環遊世界」舞台劇，都深受大小朋友喜愛。文化局會持續引進更多優質的藝文展演活動，豐富澎湖的文化生活。（編輯：李淑華）1140323

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紙風車劇團「藝術卡車」23日下午在文化局演藝廳前廣場演出「巫頂環遊世界」，吸引滿場的參觀民眾，現場笑聲、掌聲此起彼落，讓澎湖民眾享受到一場高品質的文化演出。中央社 114年3月23日
紙風車劇團「藝術卡車」23日下午在文化局演藝廳前廣場演出「巫頂環遊世界」，吸引滿場的參觀民眾，現場笑聲、掌聲此起彼落，讓澎湖民眾享受到一場高品質的文化演出。中央社 114年3月23日
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