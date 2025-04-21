鋼琴家大衛弗萊再訪台 展現巴赫的理性與感性

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）法國鋼琴家大衛．弗萊繼首訪台帶來全本「郭德堡變奏曲」後，今年5月將帶來「巴赫鍵盤協奏曲計畫」，攜手恩師雅克．魯維耶及好友訪台，展現巴赫音樂裡的理性與感性。

大衛．弗萊（David Fray）2008年以BBC音樂雜誌「年度最佳新人」及德國回聲古典音樂「年度器樂家」等獎項嶄露頭角至今，過去幾年重新詮釋巴赫「郭德堡變奏曲」，引起樂壇不少評論，將他與加拿大鋼琴怪傑顧爾德（Glenn Gould）相較量。

弗萊的老師雅克．魯維耶（Jacques Rouvier）則是法國鋼琴教育重要推手之一，他的拉威爾全套鋼琴作品榮獲「法國唱片大獎」。這場音樂會其他合作音樂家還包括伊曼紐爾．克里斯蒂安（Emmanuel Christien）以及奧黛麗．維古勒（Audrey Vigoureux），樂團由新象時選藝術家擔綱。

對於巴赫的崇敬與研究，弗萊表示，這是畢生的學習，「巴赫是我音樂生涯中重要的一部分，沒有哪位作曲家能夠超越巴赫給我更多的靈感，如果沒有巴赫，我將不會成為一名音樂家。」

基於這樣的崇敬，弗萊策展巴赫全場鋼琴協奏音樂會，自己除了演奏也擔任指揮，他認為演奏巴赫的音樂，3成建立在傳統架構之上，7成則是來自對複雜音樂架構創新的雄心壯志。弗萊表示，他想在這場音樂會呈現巴赫音樂全景，「這首樂曲對鋼琴家和聽眾都是如此。」

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根據新象提供的新聞資料，這場音樂會的重中之重將展現巴赫的「四鋼琴協奏曲」，4架鋼琴與弦樂團同時在台上演奏巴赫的鍵盤協奏曲，在演奏上實屬高度挑戰，不但視覺帶來震撼效果，更重要的是能夠展現巴赫音樂內在的複雜性和豐富性。

「大衛．弗萊與朋友們－巴赫經典鍵盤協奏曲計畫」將於5月9日演出，地點在台北國家音樂廳。其他曲目還包括「F小調第五號鍵盤協奏曲」、「C小調雙鍵盤協奏曲」、「D小調三鍵盤協奏曲」等。（編輯：張雅淨）1140421