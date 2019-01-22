全球抵制禁用一波波 華為強勢回應：產品會說話

（中央社記者江明晏台北22日電）全球抵制、禁用華為行動一波波，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海今天強調「產品會說話」、「全世界都會證明你（華為）是最安全的」他還說，今年華為在台灣的市占率將持續成長。

華為因與中國軍方關係撲朔迷離，世界各國對於華為設備可能用來蒐集資訊、情報的「國安疑慮」從未停止過，目前包括美國、澳洲、紐西蘭、日本都已對華為產品下達不同程度的禁令。

在台灣，政府中央部會早已明令禁止採購華為相關設備，國家級研發機構工研院日前也宣布，內部網路不再支援華為手機與電腦，資策會隨之公告，阻絕華為相關設備使用其內部網路。

全球抵制、禁用華為行動一波波，雍海今天強調「產品會說話」一切將回歸產品力，至於資安疑慮，他說，「是在污辱管理者的智商」，而大家都拿著放大鏡看，這麼多年卻找不到華為實際資安上的問題，等於是「全世界都證明你（華為）是最安全的。」

根據投審會資料顯示，新加坡商訊崴科技公司於2006年登記設立，是合法的外資、外商，不過訊崴是華為在台獨家總代理，銷售品項也僅限華為產品，訊崴與華為兩者雖無相互投資關係，業界與消費者早就把訊崴視為華為的「分身」。

市調機構數據顯示，2018年11月華為在台灣以6.6%市占率，排名台灣前5大智慧型手機品牌；雍海說，華為會繼續強化通路、深耕台灣，去年零售團隊擴增至100多人，並在北、中、南開設9間品牌體驗店及首家品牌客戶服務中心，今年首季再開2間旗艦據點。（編輯：陸倩瑤）1080122