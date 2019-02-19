房市買氣 信義代銷估上半年優於下半年

（中央社記者韋樞台北19日電）信義房屋旗下信義代銷表示，上半年329檔期前後將是2019年房市買氣的高峰，下半年礙於總統大選前的準備期，和國際總體經濟下行，估計房市上半年買氣優於下半年。

信義代銷總經理李少康表示，近期房市受到相關法規政策影響，建商因應雨遮登記取消，爭取都更鬆綁與危老獎勵時程等措施而提前申請建築執照，使得今年推案量增加，推估上半年329檔期前後會是2019年買氣的最高峰。

李少康指出，今年下半年受到總統大選前期運作，以及國際總體經濟下行，將對房市產生影響，消費者端則需求穩定，以目前自住當道的環境，端看個案銷售是否表現突出；總體而言，上半年買氣將優於下半年，市場量增、自住需求穩定，審慎樂觀看待今年房市。

另外，他觀察豪宅市場因台商回流而增量，台灣許多隱性富豪購置絕佳地段與產品，作為資產配置與自住之用，使得自去年起，豪宅成交量有向上發展趨勢。

他表示，從企業內部數據觀察2018年台北市預售新成屋銷售狀況，以3房36到45坪，總價新台幣2800萬元到4000萬元的換屋族群為購買主力；新北市則是首購族群為先，偏好2房21到30坪，總價1000萬元到1600萬元的建案為主。（編輯：林興盟）1080219