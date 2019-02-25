訊連26日法說 聚焦AI臉部辨識貢獻

（中央社記者吳家豪台北25日電）多媒體廠商訊連科技預計26日召開法人說明會，將公布2018年財報及今年展望；市場預期將聚焦人工智慧（AI）臉部辨識應用對業績貢獻程度。

訊連去年前3季營收新台幣11.67億元，年減7.3%；營業利益3.17億元，年減25.9%；歸屬於母公司稅後淨利2.49億元，年增46.5%；每股盈餘（EPS）2.93元，優於2017年同期的1.9元。

訊連於2018年9月發表FaceMe臉部辨識技術，正式進軍人工智慧刷臉市場，董事長暨總經理黃肇雄當時表示，FaceMe將是訊連接下來2年業績成長的主要引擎，預估AI將於2020年貢獻業績達兩位數百分比（10%以上）。

在今年1月舉行的美國消費性電子展（CES）中，訊連展出旗下FaceMe AI臉部辨識引擎以及應用於智慧零售、智慧監控和智慧辦公室的解決方案。

日前訊連宣布FaceMe AI臉部辨識引擎獲凌群電腦採用，導入新一代智慧服務型機器人Ayuda作為臉部辨識解決方案，可辨別人臉，並了解訪客性別、年紀和情緒等特徵，針對不同客群提供相對應的互動及服務。搭載FaceMe的Ayuda機器人已正式外銷日本。（編輯：張均懋）1080225