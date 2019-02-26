訊連去年每股賺3.88元 看好人臉辨識帶動成長

（中央社記者吳家豪台北26日電）多媒體廠商訊連科技今天公布2018年每股盈餘新台幣3.88元，年增43%；預期轉投資公司玩美移動今年將達損益兩平，並看好人臉辨識將是訊連未來2到3年最大成長動能。

訊連今天召開法人說明會，公布去年第4季營收新台幣4.07億元，年減8.6%；營業利益1.06億元，年減為34.1%，營業利益率26.1%；稅後淨利8023.2萬元，年增12.4%；每股盈餘（EPS）0.95元。

2018年全年訊連營收達15.74億元，年減7.6%；營業利益4.23億元，年減28.1%，營業利益率26.9%；稅後淨利3.29億元，年增36.1%，主要因為去年對轉投資的玩美移動公司認列虧損下降至1.27億元，較2017年減少9000萬元，加上去年有匯兌收益逾3500萬元挹注；去年每股盈餘3.88元，年增43%。

訊連科技董事長暨總經理黃肇雄表示，訊連營運動能將來自四支箭。第一支箭是玩美移動，今年如果能達到損益平衡的目標，訊連認列的投資虧損將大幅減少，會是今年財務上最大亮點。

黃肇雄說，第二支箭是新事業FaceMe人臉辨識，去年9月發布以來已獲多家重量級客戶採用，今年將開始認列部分營收，預計明年起客戶將大量出貨，成為訊連未來2到3年最大的成長動能。雖然臉部辨識是「A級戰場」，但還不至於到「贏者全拿」的地步，訊連目標是把人臉辨識做到世界一流的水準。

他說，第三支箭是Create媒體創作產品線從買斷轉租賃模式，目前近5成客戶選購租賃模式，超越原本預期的2成；由於租賃模式平均單價較買斷模式低，預期從今年第1季起對營收有負面影響，相較去年同期可能減少5%到8%，但因為租賃模式具有循環式經常性收入，將呈現「先蹲後跳」的營運走勢。

黃肇雄指出，訊連營運第四支箭是U系列雲端溝通服務的客戶持續成長，已通過工業局電腦軟體共同供應契約採購，對開發政府與教育單位有很大助益。但U系列屬整體解決方案，客戶導入速度較慢，今年開始會認列營收，預期明年將有爆發性成長。（編輯：郭萍英）1080226