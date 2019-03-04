信義推全民社造 鼓勵中學師生參與公共事務

（中央社記者韋樞台北4日電）持續15年的信義房屋「全民社造行動計畫」開始徵件。信義房屋表示，今年新增「深耕校園類-中學師生組」，主要是呼應學生接受學校教育後能積極回應個人或社會需求，參與公共事務。

信義房屋指出，今年全民社造行動計畫即日起開放報名至4月30日止，比賽類別共有「築夢個人類」、「幸福社區類」及「深耕校園類」，其中「深耕校園類」是整合原本的「國小師生組」與「大專青年組」，再新增中學師生組改名而成。

信義房屋說，從國小學生到銀髮族，從個人到團體，提案主題不設限，只要有凝聚人心的創意執行方案皆可，歡迎全台灣對公眾事務具有熱忱的個人、學生社團、民間團體、組織踴躍報名，與社會大眾分享投入社造貢獻的感動事蹟，每案最高贊助新台幣50萬元。

對於新增「深耕校園類-中學師生組」，信義房屋主要是考量教育部即將施行108課綱，預期重塑全國中小學教育面貌，其中最關鍵的是，期待學生接受教育後，能夠積極回應個人或社會生活需求，呼應現實生活，建立起學子「核心素養」的能力；能參與社區公共事務、打破校園圍籬，正是最好的生活實踐，也是另類教育場域，也幫助學生重新認識家園，更以行動改變家鄉。

信義房屋自2004年推動「社區一家計畫」，2015年正式更名為「全民社造行動計畫」，迄今已邁入第15年，累計投入超過新台幣3億元經費，由於不限提案類組與提案計畫類型，深得社會大眾支持，累計提案總件數達9678件，全台提案率已涵蓋98.9%鄉鎮市區，已有2179個單位或個人、學校獲得實質的獎金協助。

這項計畫也是全國唯一民間企業獲得「總統文化獎-在地希望獎」肯定，不僅是國內單一企業長期支持的社區改造計畫，更是國內目前唯一全齡都能提案的社造計畫。(編輯：李信寬)1080304