大立光4月營收太亮眼 股價逆勢大漲

（中央社記者韓婷婷台北6日電）大立光受惠非蘋陣營手機鏡頭拉貨，4月營收衝破50億元關卡，年增44%，月增28%，超乎預期，激勵今天股價逆勢開高走高，早盤大漲逾4%。

大立光今天以4720元上漲45元開出後，買盤湧入，推升股價一路走高，開盤半小時，股價最高來到4900元，漲幅超過4%。

大立光4月營收奮力跳上新台幣50.09億元，年增44%，月增28%，大幅超越法人預估的5%至10%，非蘋客戶新機熱銷，讓一向在第3季旺季才會見到的「5字頭」，提前在淡季見到。大立光預估5月營收不會比4月差。

法人表示，從大立光4月營收表現看來，非蘋客戶新機上市效益顯著外，蘋果iPhone庫存消化應已近尾聲，中國降價刺激需求也有一定挹注；大立光近幾年積極努力分散客戶，縮小上下半年淡旺季差距的策略已開始發威，讓旺季效應提前在第2季開跑。

法人普遍預期，大立光第2季營收獲利都將強過首季，且考量下半年兩款蘋果新iPhone採3鏡頭、1款採雙鏡頭，新規格將使得鏡頭用量較去年的3款iPhone多出6成，就算悲觀假設iPhone出貨下降20%，鏡頭市場規模還是會年增30%至40%，顯現大立光的優勢地位。

第3季開始除了蘋果進入新機拉貨期外，非蘋陣營也將有新一波的新機上市，法人預估大立光5月維持4月相當水準，已經提前進入過去旺季水準，6月分蘋果iPhone將啟動新機拉貨潮，營運持續增溫可期。（編輯：鄭雪文）1080506