廣越：5大品牌談妥5年產銷 愛迪達將重返最大客戶

（中央社記者韋樞台北9日電）羽絨服大廠廣越總經理吳朝筆今天表示，全球5大品牌的羽絨服均與廣越談妥未來5年產銷計畫，愛迪達新執行長上台後加大訂單，明年對廣越訂單量大增20%到25%，將穩居最大客戶。

廣越下午舉行法說會，吳朝筆在會中指出，包括運動服飾品牌─ADIDAS、NIKE、PUMA；戶外服飾品牌PATAGONIA、THE MORTH FACE等羽絨服部分都盼望供應商增產，同時希望拓展中國大陸的市占，因此紛紛希望廣越擴產增加供應，同時亦討論未來5年的產銷計畫。

吳朝筆表示，愛迪達（ADIDAS）的營收和獲利均創新高，愛迪達新的執行長上台後誓言重返美國市場，同時希望擴張在中國羽絨服市場的市占，並訂下明年愛迪達要在大陸市場整體業績增長30%目標，因此愛迪達對廣越明年的訂單量大增20%到25%，可望重返廣越最大客戶。

他說，廣越不論在越南和中國的產線都在逐年增加，包括越南前江廠和隆安廠今年各增10條產線，明年再各增11條和15條產線，估計2020年越南的前江廠總產線達166條、隆安廠達60條、古芝廠達115條；中國嘉興廠產線今年和明年各增12條和10條產線，總數達102條產線，所有產能全數供應中國當地市場。

法人表示，廣越2018年合併營收達新台幣132.8億元，以目前訂單到今年9月全數滿載，戶外品牌客戶已經談到明年秋冬的出貨，加上越南和中國廠區增加產線和產能，推估今年營收可望上看150億元。

另外，吳朝筆在會中亦透露，廣越3月約以新台幣2.78億元入股大陸成衣廠「星星服裝」24.3%，未來雙方在安徽共同擴產，目前正待大陸中央政府批准。主要是星星服裝旗下有3大客戶，包括法國迪卡儂（DECATH LON）、安踏（ANTA）、斐樂（FILA）等，而安踏近期剛買下芬蘭的運動品牌AMER SPORTS，而AMER SPORTS旗下又有諸多品牌，未來要在大陸拓展市場，安踏需要星星服裝強力支援供應，可望挹注廣越轉投資獲利。

廣越今天也公布4月合併營收7.48億元，再創歷年4月同期新高，年增50.38%；雖逢前4月羽絨服傳統出貨淡季，但累計前4月營收31.15億元，年增87.71%。

展望今年，廣越表示，平均出貨單價持續穩步調漲、匯率因素不再干擾、越南隆安新廠及前江廠新產線的生產效率漸趨穩定等因素、自動化設備及全新獨家生產技術的持續加強，使得毛利率、營業淨利率及稅前後淨利率四率皆穩步成長。（編輯：蘇志宗）1080509