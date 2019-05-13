房市谷底翻揚輔以社區服務 信義首季獲利翻倍

（中央社記者韋樞台北13日電）信義房屋公布首季歸屬母公司稅後盈餘4.2億元，每股盈餘(EPS)0.57元，較去年同期翻揚104%。信義房屋表示，台灣的房屋市場從谷底逐步翻揚，輔以長年社區服務推升營收和獲利。

信義房屋今天舉辦線上法說會，公布今年首季合併營收新台幣31.37億元，營業利益5.88億元，分別年增27%及68%，歸屬公司稅後淨利4.22億元，EPS 0.57元、年成長104%。

信義房屋分析，首季整體國內外仲介營收相較去年同期成長15.6%，其中台灣仲介事業在近年房地產市場谷底後，受惠市場累積遞延的購屋能量，輔以信義房屋整合內外部資源投入社區服務的努力，成功串聯居民情感，推升仲介相關營收成長16%；而台灣的代銷事業也在全房產通路品牌加持與有效分析區域市場客戶需求下，掌握329檔期精準行銷，營收穩定成長。

在建設開發事業方面，信義房屋指出，首季兩岸建案挹注營收7.6億元、年成長86%，其中大陸不動產開發事業，已認列營收共達137.8億元。另外信義的子公司久信置業在江蘇無錫的「山水嘉庭」案，鎖定年輕有活力的白領家庭，打造當地指標性建築。（編輯：李信寬）1080513