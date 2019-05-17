因應貿易戰 佳世達集團產品線擬移回台灣

（中央社記者吳家豪台北17日電）佳世達科技暨友通資訊董事長陳其宏今天表示，為因應美中貿易戰加徵關稅，佳世達集團已準備把受影響的產品線移回台灣，長期將評估在東南亞設廠。

佳世達集團旗下工業電腦廠友通今天召開法人說明會，針對美中貿易戰影響，陳其宏表示，先前美國把關稅調高到10%時包含POS（端點銷售系統），有些產線還可以留在大陸，現在調高到25%影響很大，要把產能100%移回台灣。

陳其宏說，美國總統川普的競選政見，過去兩年多陸續兌現，絕對不是隨便講講而已，事實果然如此。台灣產業的機會是留給有準備的人，誰的反應夠快，危機也可以變成轉機。接下來3250億美元商品將被加徵關稅，已經躲無可躲，所有輸美產品全部都會「中獎」，對台灣廠商的生意安排會產生重大影響。

針對佳世達集團的因應措施，陳其宏表示，集團在台灣桃園的生產基地夠大，產能絕對足夠，但這是短期內的因應，等到半年或一年過後，有些競爭者可能會到東南亞等更具成本競爭力的地方生產，集團要有所準備。

他也呼籲台灣產業界藉由這個機會，重新思考台灣接下來應該扮演什麼角色。他認為比較高附加價值、比較少量多樣的產品適合留在台灣，例如佳世達在台灣的智慧工廠生產線，用一半的機器手臂取代人力，可以解決缺工問題，穩定度也高。佳世達不只把大陸產能移回台灣，而是花錢花時間提升品質與效率。

至於是否考慮到東南亞設廠，陳其宏說，佳世達集團已經有備案，但是移廠沒那麼快，畢竟東南亞供應鏈布局還不夠完善，而且轉移產線也需要客戶認可。

他說，若佳世達集團把受到貿易戰影響的產品線移回台灣，相關成本需要大家一起吸收，「大家一起共度難關」，最大原則是盡量不要讓終端使用者負擔。（編輯：林興盟）1080517