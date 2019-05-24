台股4月欣欣向榮 證券劃撥餘額近1.9兆創新高

（中央社記者邱柏勝台北24日電）美中貿易戰升溫前，台灣資本市場欣欣向榮，根據央行統計，代表散戶指標的證券劃撥存款，4月底餘額達新台幣1兆8807億元，創歷史新高，主因台股量價齊揚，吸引散戶投入股市所致。

中央銀行今天公布4月金融情況，M1B年增率上升為7.65%，創2014年8月以來新高水準；M2年增率為3.71%，續呈黃金交叉格局，且M1B與M2年增率差距來到3.94個百分點，續創2014年2月以來新高。

央行經研處副處長吳懿娟表示，貨幣供給增加主因是4月外資淨匯入37.5億美元，較3月擴增，且銀行對民間機構放款持續增加所致。至於M1B與M2年增率差距雖擴大，但由於現在企業及民眾資金調度較以往靈活，定存與活存的分際逐漸消融，因此不能完全代表金融交易的熱絡情形。

在美國總統川普宣布提高中國銷美產品關稅前，台灣股市前景原本一片看好，4月台股加權股價指數平均為10892點，日平均成交值達1195億元，數度挑戰「萬一」大關，外資與散戶皆有進場。其中代表散戶指標的證券劃撥存款餘額，4月底來到1兆8807億元，月增523億元，創歷史新高紀錄，顯見當時多數散戶看好台股後市，紛紛進場。

另外，4月外國人新台幣存款為1717億元，較上月減少123億元，主因是外資將部分資金投入股市。孰料，進入5月後美中貿易戰升溫，全球股市同受波及，外資隨即落跑，至今已連13日賣超台股，賣超金額逾千億元。

對此吳懿娟表示，截至今年4月底，M2貨幣總計數日均量仍有45兆元，M1B日均量也有18.2兆元，顯見市場資金充裕，企業與民眾資金調度容易。近期外資雖然連續賣超台股，但台灣金融體系相對穩健，股市波動也相對小，不用過度擔心。

央行每月公布M1B包含通貨淨額及活期性存款，M2則是M1B加上定期性存款。M1B年增率上揚會帶動M2年增率上揚，顯示金融交易熱絡。但若M1B年增率上揚，M2年增率卻下降，則代表金融交易趨緩。（編輯：張均懋）1080524