信義房屋股東會改選董事 通過每股配1.3元現金

（中央社記者韋樞台北24日電）信義房屋今天股東會順利通過所有議案，每股配發現金股利新台幣1.3元；同時會中全面改選董事，維持3董事和4獨立董事席次。

新任董事及獨立董事包括，董事周俊吉、薛健平、周王美文；獨立董事為國票綜合證券公司董事長洪三雄、網路家庭國際資訊公司董事長詹宏志、德勤中國首席戰略官/客戶及市場主管合夥人顏漏有、美吾髮公司副董事長李伊俐。

信義房屋指出，董事會原有3董及4獨董共7席董事，但原來的獨立董事劉順仁因去年7月底辭任，當時未立即補選，今天利用股東會以李伊俐遞補。

信義房屋股東會中承認去年合併營收新台幣129億元、稅後淨利15億元，稅後每股盈餘2.04元，並通過配發每股現金股利1.3元。

信義房屋表示，台灣仲介事業(含代銷)以科技輔助工具精進經營活動，個體表現成長14%、淨利成長22%，成長率表現優於2018年全台買賣移轉棟數年增率4.5%(自26萬棟成長至27.8萬棟)；開發事業方面，上海住宅建案「信義嘉庭」案已近乎完銷，2018年度交屋貢獻營收達34億元。（編輯：李信寬）1080524