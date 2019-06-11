光學股接棒領漲 玉晶光先進光強勢反彈

（中央社記者韓婷婷台北11日電）5月營收出爐，光學股好壞參半，玉晶光、先進光月增均超過3成，表現相當亮眼，成為今天盤面多頭熱門指標，領軍類股接棒反彈。

玉晶光5月合併營收新台幣7.03億元，攀上6個月來高點，月增31.8%，也比去年同期增加34.8%，優於市場預期。激勵今天股價開高大漲，盤中一度來到351元，逼近漲停價353元，漲幅9%，帶動營收同樣月增逾3成的先進光盤中漲幅也一度來到6%，最高來到49元。

台股及光學股指標大立光也在美中貿易衝擊拉回修正後見到止跌，今天早盤開低後快速翻紅穩步向上推升，截至12時30分，盤中高點來到3610元。

台股近2天出現反彈，類股則輪動快速，昨天強勢的散熱族群由於營收普遍出現月減，進入產業淡季，股價今天在衝高後見到拉回，由光學股接棒演出，5月營收月增逾3成的玉晶光及先進光表現最搶眼，佳能5月營收8.07億元，月增也有28.44%，年增29.63%，表現同樣亮眼。

新鉅科今年5月營收來到3.83億元、月增9.3%、年增266.2%；今國光5月營收2.92億元，月增10.58%，年減8.95%；亞光5月營收17.38億元、月增6.57%、年增0.8%，表現也不俗。

玉晶光5月營收明顯回溫，除了iPhone舊機種出貨明顯成長帶動之外，LED事業部門高毛利率的集魚燈出貨也帶來明顯貢獻，至於6月營收則仍需進一步觀察，客戶新機種出貨表現將是關鍵。（編輯：林沂鋒）1080611