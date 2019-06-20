虹冠電恐易主 執行長彭明秀：盼新團隊善待員工

（中央社記者張建中新竹20日電）松翰獨立董事蔡高忠召集虹冠電股東臨時會，提出全面改選董監事，虹冠電經營權恐將易主。虹冠電執行長彭明秀表示，希望未來新經營團隊能善待公司與員工。

電源管理晶片廠虹冠電今天召開股東常會，承認去年度財報，每股純益新台幣1.63元，並決議每股配發4元現金，若以19日收盤價60.4元計，殖利率約6.62%。

虹冠電董事長柯拔希表示，今年第1季因美中貿易戰影響，業績衰退，本業營運虧損，不過，在業外收益挹注下，整體營運得以維持獲利狀態，每股純益0.05元。

第2季營運仍將受到美中貿易戰影響，新產品也未能貢獻業績，本業營運將隨著個人電腦市場衰退而滑落，柯拔希說，在業外持續挹注下，整體上半年應不致虧損。

柯拔希表示，公司即將於7月25日召開股東臨時會，全面改選董監事，希望未來新團隊能站在股東立場經營公司。

蔡高忠等151人依俗稱「大同條款」的公司法第173條之1自行召集虹冠電股東臨時會，預計7月25日開會，改選5席董事、2席獨立董事與2席監察人。

彭明秀會後受訪時說，據對方通知，蔡高忠等151人已持有過半股權，虹冠電經營權恐將易主，希望新經營團隊能夠善待公司與員工。

彭明秀表示，她在虹冠電自申請籌備至今已22年，工號8號，歷任行政經理、財行處長、副總經理、財務長、董事長及執行長，對於虹冠電即將易主，她感慨立法不周延。

她建議，依公司法第173條之1召集股東臨時會的股東應比照公司法第172條之1，1%股東提案權股東提交相關資料予發行公司審查。

召集權人應有持股禁止轉讓閉鎖期限制，彭明秀還建議，股東提案全面改選公告須量化，並同時公告提名人，主管機關也應對日後啟動庫藏股制定合理性規範。（編輯：楊凱翔）1080620