賴弦五憂5G競標消滅競爭 傷害消費者權益

（中央社記者江明晏台北24日電）5G競標恐上演「三大殺兩小」局面，台灣之星總經理賴弦五質疑NCC頻譜規劃會導致頻率資源分配失衡，競爭遲早會消滅，呼籲保障消費者權益；也強調一定台灣之星參與競標，今年力拚單月損平。

國家通訊傳播委員會(NCC)日前宣告5G開跑，本次釋照中，3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，前次4G第三波釋照未釋出的1800MHz頻段20MHz頻寬也包含在這次釋照中。其中，3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，得標頻寬上限為100MHz，預計12月開始競價。

財團法人21世紀基金會今天舉行行動寬頻5G釋照論壇，五大電信高層今天均出席對5G政策與展望發表意見。

相對於其他業者強調5G初期聚焦B2B市場，並呼籲5G技術特性應該要拿連續大頻寬。台灣之星總經理賴弦五今天表示，5G最重要的是消費者的意見，認為保障消費者權益，就是促進公平有效競爭，NCC的使命也應該是確保通訊傳播市場公平有效競爭，保障消費者及尊重弱勢權益。

賴弦五強調，只有3家業者，4G資費上漲、5G資費恐高居不下，台灣之星加入市場以來，4G的ARPU下滑，4G的用量大幅提升，以四口之家來看，一年4G開銷估計減少了新台幣3萬4000元，全體消費者一年的行動通訊費用減少約435億元。

他質疑，大業者用競標取得頻率，不一定充分建設使用頻譜，依目前NCC的5G頻譜規劃會導致頻率資源分配失衡，競爭遲早會消滅，對消費者不會是最好的。

他也認為，市場競爭使三大電信獲利稍微下降，但利益回到消費者口袋，更促進了數位生活普及與數位經濟發展；質疑台灣市場只剩3家業者，就退回到以前的黑暗時代，台灣電信公平有效競爭還沒有成功，希望NCC要持續努力。

賴弦五會後受訪時強調，一定會參與這次競標，呼籲政府在制定3.5GHz頻譜得標上限設定，應該延續過去政策，確保有第4家業者取得一定頻率，只釋出270MHz，上限應該規定70至80MHz，但如果主管機關認為制度設計必須保留業者得標100MHz的可能，建議採二階段數量競標，第一階段上限40到60MHz，第二階段上限100MHz。

台灣之星營收連3年雙位數成長，面對「499之亂」仍達成2018年EBITDA全年轉正的重要里程，賴弦五今天也強調，台灣之星今年的目標是單月損益兩平。

亞太電信網路技術中心副總經理高尚真表示，希望政府在頻譜釋出上能有完整規劃說明，讓業者能保持後面延展性，把效能發揮到最大。

他的談話也聚焦共網議題，並分享共網實際執行方式可分為三類，包括各自建設核心網路、業者分區域建設、共用基礎設施等，共網策略的優點則包括成本降低、建設數量提高、降低電池消耗、降低現場建置難度。

行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏表示，網路的共建共用先前已在偏鄉開放，也希望往這樣的方向來促成業者合作，中間的形態和運用有非常多種，看好雙贏的大趨勢所在，同時也要把非偏遠地區的建設規劃進來，不希望5G一開始就有數位落差，畢竟5G能發揮遠距醫療的功用，如果無法，這會對5G發展形成相當諷刺，希望透過網路共建促成。（編輯：林沂鋒）1080624