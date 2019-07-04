新鉅科6月營收趨緩 待新機拉貨潮

（中央社記者韓婷婷台北4日電）新鉅科受到美中貿易戰影響，加上年中盤點等因素，6月營收趨緩，下滑到新台幣3.22億元，月減15.74%，年增116.72%，下半年進入產業新一波新機拉貨潮，營運不看淡。

新鉅科2日公布現增價為82.8元，由於相較於當日收盤價126.5元有約35%的折價幅度，高於一般市場慣例，也讓3日股價壓力沉重，盤中一度打落114元的跌停價位。由於近來股價波動大，今天起股票列為預收款券，每5分撮合一次。

新鉅科今天在現增訂價折價率過高，加上6月營收下滑衝擊早盤以110元開出，不過隨後見到買盤進場，推升股價翻紅，最高來到116.5元，波動度依舊不小，多空拉鋸力道強。

光學產業受惠手機市場需求持續擴增，新鉅科因應擴產資金需求，公布新台幣2.5億元現增案，每股將以82.8元發行，預計募集20.7億元，按訂價當天收盤價126.5元，折價幅度約35%。

新鉅科受惠屏下指紋辨識鏡頭出貨大增，產能持續吃緊，公布新台幣2.5億元現增案，每股將以82.8元發行，預計募集20.7億元，此次現金增資案，將在7月9日除權交易，主要用途為充實營運資金、擴建廠房、購置機器設備。除了大陸二廠持續有新產能開出外，已在中科后里園區租地投資設廠，目前進入廠房規劃設計，預計2020年投產。

新鉅科幾乎獨霸Android品牌手機屏下指紋鏡頭領域，帶動新鉅科去年以來營收獲利快速攀升，今年5月更獲明晟指數編纂公司（MSCI）列入成分股名單，支撐新鉅科今年以來的強勢格局。（編輯：林興盟）1080704